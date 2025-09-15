Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, a su llegada a la reunión de la ejecutiva nacional del Partido Popular. Eduardo Parra / Europa Press
Política andaluza

El anuncio de Pedro Sánchez sobre pisos turísticos vuelve a invadir competencias de la Junta, según Juanma Moreno

El presidente asegura que hay mucho de artificio y poco de realidad en la política de vivienda del presidente del Gobierno

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:03

El choque entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por la política de vivienda está escribiendo un nuevo capítulo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ... se ha referido al anuncio lanzado por Pedro Sánchez en el mitin de Málaga sobre la retirada de pisos turísticos para asegurar que se trata de fuegos de artificio, ya que la Administración central del Estado no tiene competencias para poner en marcha esa medida al formar parte de ámbito de actuación de las comunidades autónomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

