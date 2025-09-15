El anuncio de Pedro Sánchez sobre pisos turísticos vuelve a invadir competencias de la Junta, según Juanma Moreno

El choque entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por la política de vivienda está escribiendo un nuevo capítulo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ... se ha referido al anuncio lanzado por Pedro Sánchez en el mitin de Málaga sobre la retirada de pisos turísticos para asegurar que se trata de fuegos de artificio, ya que la Administración central del Estado no tiene competencias para poner en marcha esa medida al formar parte de ámbito de actuación de las comunidades autónomas.

Moreno censuró que el presidente del Gobierno utilizara la excusa de una visita institucional a una promoción de viviendas «donde no pone un céntimo de euro» para legitimar el uso del Falcon en su desplazamiento a Málaga para participar del mitin y señaló, en relación al anuncio sobre la retirada de viviendas turísticas, que el Gobierno no tiene competencias para ejecutarla. «Lo único que puede hacer es obligar a que no se publiquen en ciertos portales», dijo el presidente andaluz, que consideró que en la política de vivienda que impulsa el Ejecutivo de Sánchez «hay mucho fuego de artificio y poco de realidad». La prueba, afirmó, es que desde que el secretario general socialista es presidente del Gobierno, el precio de la vivienda se ha disparado una media del 50 por ciento.

Para el presidente andaluz, se está ante un grave problema que no se puede solucionar mediante políticas intervencionistas, como en su opinión ha quedado demostrado.

Aunque no descartó medidas legales si el Gobierno insiste en invadir competencias autonómicas en este ámbito, aseguró que aspira a que haya un entendimiento en esta materia y reivindicó el proyecto de vivienda aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno andaluz y ya en trámite parlamentario. «Es una ley consensuada con el sector, consensuada con organizaciones, consensuada con usuarios, que creo que puede generar soluciones a un problema tan complejo como el de la vivienda», dijo el presidente, que reclamó que no se utilice este problema como instrumento de confrontación política «y que lo que hagamos sea buscarle solución a un problema que están padeciendo los jóvenes y especialmente las familias vulnerables».