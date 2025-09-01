Antonio Sanz pide comparecer en el Parlamento para informar sobre los incendios

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, anunció ayer que va a solicitar en el registro del Parlamento andaluz ... comparecer para hacer un primer balance y evaluación de los incendios de este verano en el inicio del nuevo curso político.

El consejero avanzó esta presencia en la Cámara «pese a que todavía queda prácticamente mes y medio para acabar el periodo crítico con el objetivo de ofrecer todas las explicaciones de cómo se han desarrollado estos incendios».

Estos siniestros siguen afectando a Andalucía y ayer mismo quedó estabilizado el último de ellos en el entorno de la Sierra almeriense de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín, calcinado hasta el momento 1.116 hectáreas, lo que eleva a 6.151 las quemadas e va de año en Andalucía.

Según el titular de Presidencia, en lo que va de año se han desarrollado 681 intervenciones en materia de incendios, de los 537 fueron conatos y su afección se quedó en menos de una hectárea y fueron 144 incendios, «lo que supone que el 85% de estos fuegos se quedan en conatos y eso es lo importante», resaltó.

Antonio Sanz dijo que su voluntad es comparecer en el primer pleno de la Cámara autonómica de septiembre que se prevé celebrar la semana que viene, detallando en dicha intervención «cómo tenemos activado el Plan Infoca y, lógicamente, subrayando los consejos en relación a la ciudadanía porque son fundamentales para la concienciación y prevención de incendios», recalcó.