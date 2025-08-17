Antonio Sanz llama a la prudencia y a la prevención para preservar el gran patrimonio natural andaluz
El consejero de Presidencia apela a la responsabilidad y a la colaboración en este periodo de máximo riesgo
Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, hizo un llamamiento a la máxima prudencia ... de la ciudadanía en esta época de máximo riesgo de incendios forestales, resaltando que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger el gran patrimonio natural que atesora Andalucía.
Según incidió el consejero, «cada gesto cuenta, una negligencia mínima puede provocar consecuencias irreparables para nuestros montes, nuestra fauna y para la seguridad de las personas».
Antonio Sanz puso de relieve también la necesidad de cumplir estrictamente las recomendaciones y prohibiciones establecidas en materia de prevención de incendios, especialmente en este periodo estival que es el de máximo riesgo.
En este sentido, recordó la restricción de hacer fuego en zonas forestales o de tirar colillas desde los vehículos. «No hay margen para el descuido y la colaboración ciudadana es clave para evitar que se produzcan estos siniestros que ponen en peligro vidas humanas y bienes materiales», señaló.
El responsable de las emergencias en Andalucía afirmó además que la lucha contra los incendios forestales es una tarea colectiva, porque «la protección de nuestro medio natural es responsabilidad de todos, no sólo de las administraciones, y solo desde la prudencia, el compromiso y la colaboración podemos evitar que el fuego destruya lo que tanto nos ha costado conservar», argumentó. A este respecto, destacó la coordinación de la Junta con el resto de administraciones para luchar con eficacia contra el fuego.
