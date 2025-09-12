Andalucía supera ya los 16.100 megavatios de generación de energías renovables

Andalucía ha alcanzado un nuevo récord en la generación de energías renovables sumando en el último año 3.607 megavatios más, con lo que ... supera en su cómputo global ya los 16.100, según el balance ofrecido en el Parlamento por e consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

Andalucía vuelve así a marcar «cifras récord» en la implantación de este tipo de energías limpias y sostenibles, según el consejero, que destacó que en el último año se ha instalado un 29% más de potencia eléctrica renovable, lo que ha supuesto una inversión de 3.625 millones y 10.800 empleos.

Los 16.111 megavatios de potencia renovable instalada en Andalucía sitúa a a la región como una de las comunidades con mayor capacidad de generación eléctrica renovable, manteniendo su posición de liderazgo en tecnologías solares y biomasa.

Según Jorge Paradela, «las energías limpias a precios competitivos suponen una gran oportunidad para atraer inversión industrial a Andalucía y ahí es donde está la gran ventaja para la comunidad». Además, resaltó los 17.000 millones de inversión industrial captados en esta legislatura, de los que más de 9.000 corresponden a proyectos vinculados a industria verde».

Según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, adscrita a la Consejería de Industria, solo en el primer semestre de 2025 la potencia se ha incrementado en 1.640 megavatios, lo que supone más que duplicar los 700 megavatios instalados en el mismo periodo del año anterior.

«En la primera mitad del año hemos instalado más potencia renovable que la que se desplegó en los años 2022 o 2023 al completo», destacó el consejero, que añadió que «Andalucía sigue avanzando así en su objetivo de descarbonizar el modelo energético, a la vez que se generan nuevas oportunidades de negocio y desarrollo industrial».

El 69% de la potencia total de la región para la generación de electricidad procede ya de fuentes renovables y el objetivo de la Junta es alcanzar los 20.000 megavatios verdes instalados a cierre de 2026.

De esa capacidad instalada, un 65% proviene de la tecnología fotovoltaica, que domina el escenario andaluz y acumula casi todo el crecimiento, sumando 1.600 megavatios en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar un global de 10.454.

A ello se suman los 997 megavatios de termosolar instalados en 24 centrales, lo que convierte a la energía solar en líder indiscutible, al representar el 71% de toda la capacidad de generación de energía limpia de la región.