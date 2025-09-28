Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andalucía suma los mayores crecimientos en constitución de nuevas sociedades mercantiles desde mayo

Supone un incremento del 17,6% respecto al mismo mes de 2024, según los datos el Colegio de Registradores de España

Europa Press

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:23

Andalucía es desde el pasado mes de mayo la comunidad autónoma que más crece en la constitución de nuevas empresas y en el capital suscrito ... y, de hecho, la región cerró el pasado agosto con la constitución de 1.188 nuevas empresas, lo que supone un incremento del 17,6% respecto al mismo mes de 2024, según el avance mensual de sociedades mercantiles del Colegio de Registradores de España analizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

