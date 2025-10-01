Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carolina España, consejera de Hacienda. Sur
Andalucía sube dos escalones en la calificación de la agencia Moody's e iguala a la de España, que también mejora

Esta mejora permite a la Comunidad acceder a mejores condiciones de financiación de su deuda en los mercados

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:44

La agencia internacional de rating Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia de Andalucía, que ha pasado de Baa2 a A3, lo que ... la coloca en el mismo nivel que el Tesoro de España, que ha su vez ha mejorado una posición. Esta subida permitirá mejorar las condiciones de acceso de Andalucía a la financiación de la deuda en los mercados y según la Junta supone un aval a su estrategia económica.

