Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. SUR

Andalucía sigue reduciendo su deuda y la deja en el nivel más bajo desde 2013

La región se encuentra por debajo de la media nacional y se sitúa entre las cinco comunidades con menor deuda sobre el PIB

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Andalucía sigue reduciendo su deuda pese al déficit que padece desde hace años en su financiación autonómica, con más de 1.500 millones de euros ... que deja de ingresar cada año con el actual sistema. La región mantuvo en el primer trimestre de este 2025 su deuda por debajo de la media de las comunidades autónomas, tanto en términos de porcentaje sobre su PIB como en términos de deuda por habitante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  5. 5 Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
  6. 6

    La boda de Edgar Neville y Ángeles Rubio-Argüelles
  7. 7 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  8. 8

    Loren Mairena: «Pensé que al no ser de una gran ciudad no tendría oportunidades»
  9. 9

    Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?
  10. 10 Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía sigue reduciendo su deuda y la deja en el nivel más bajo desde 2013

Andalucía sigue reduciendo su deuda y la deja en el nivel más bajo desde 2013