Andalucía sigue reduciendo su deuda y la deja en el nivel más bajo desde 2013

Andalucía sigue reduciendo su deuda pese al déficit que padece desde hace años en su financiación autonómica, con más de 1.500 millones de euros ... que deja de ingresar cada año con el actual sistema. La región mantuvo en el primer trimestre de este 2025 su deuda por debajo de la media de las comunidades autónomas, tanto en términos de porcentaje sobre su PIB como en términos de deuda por habitante.

Así, la deuda pública de Andalucía se ha reducido en tres décimas respecto al dato de cierre del pasado 2024, según los datos publicados por el Banco de España, hasta el 18,8% de su PIB, la cifra más baja desde diciembre de 2013.

Según este estudio, la media de las comunidades autónomas se ha reducido sólo una décima respecto al cuarto trimestre de 2024, y se sitúa en el 21% sobre el PIB, 2,2 puntos por encima de la deuda andaluza.

En términos de deuda por habitante, Andalucía se sitúa entre las cinco comunidades con menor deuda y es, también, la que menos deuda por habitante tiene entre las cuatro comunidades que reciben menos recursos que la media del sistema de financiación, según subrayan desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que dirige Carolina España.

En este sentido, la deuda por cada andaluz asciende a 4.690,7 euros, frente a los 6.955 euros de media del conjunto de las comunidades autónomas, los 7.711,4 euros de Castilla La Mancha, 8.502,8 euros de deuda por habitante de Murcia o los 11.349 euros de la Comunidad Valenciana.

Asimismo, la deuda por habitante de Cataluña se sitúa también casi dos veces y media por encima de la de Andalucía: 11.195,3 euros por catalán, frente a los 4.690 de cada andaluz.

Los datos publicados por el Banco de España ponen de manifiesto también que Andalucía había reducido al 31 de marzo el peso de la deuda con los mecanismos de financiación del Estado (el Fondo de Liquidez Autonómica y el Compartimento de Facilidad Financiera) en casi mil millones de euros desde el 31 de diciembre de 2024.

En este sentido, de los 40.490 millones de euros de deuda de Andalucía, el 58,7% (23.795 millones) se le adeudan al Estado. Es una cantidad que se sitúa tres puntos por debajo de la media y sólo en el caso de Asturias (14,5%), Canarias (20,2%), Castilla y León (11,4%) y Galicia (15,3%) la deuda con el Estado tiene menos peso en el conjunto de la deuda autonómica que en Andalucía.

Por el contrario, en comunidades como Cantabria (93,3%), Murcia (93,2%), Valencia (88,1%), Castilla La Mancha (88,1%) o Cataluña (87,5%), el peso de la deuda que mantienen con el Estado está muy por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas (61,8%).

Por otro lado, el último estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha avanzado la evolución del tipo medio de la deuda pública autonómica hasta el año 2028, llegando al 3,1% en Andalucía ese año, una décima menos que el tipo que se prevé para la media nacional que ascendería hasta el 3,2% en 2028.