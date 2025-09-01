Andalucía será la región con menos burocracia con la Ley de Simplificación

El Gobierno andaluz tiene previsto aprobar y remitir al Parlamento antes de que acabe este año la Ley de simplificación administrativa, que tiene como ... objetivo convertir a Andalucía en la comunidad autónoma con «menos burocracia» de España.

La Consejería de Andalucía trabaja en le elaboración de esta nueva norma autonómica que pondrá el cierre legislativo de la política de estos últimos cinco años para reducir las trabas y trámites administrativos y agilizar el funcionamiento de la Administración autonómica a través de la aprobación de hasta cinco decretos previos.

Esta ley pretende ser el broche de un proceso regulatorio iniciado en 2019 ha generado más de 850 medidas activas de simplificación, impulsadas a través de cinco decretos autonómicos anteriores, según la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa

El objetivo principal es consolidar y unificar las medidas dispersas en decretos anteriores en un texto legal coherente y accesible que evite la fragmentación legislativa. Asimismo, la nueva norma pretende impulsar la desarrollo económico, el empleo y la inversión garantizando la seguridad jurídica mediante una administración facilitadora, ágil y digital.

Más del 84% de la documentación entra de forma digital a la Junta, reduciendo a cien sus más de 1.000 aplicaciones

Con esta ley se da continuidad a las medidas ya en marcha respaldadas por resultados concretos y cuantificables como los impulsados desde el plan 'Andalucía Simplifica', un proyecto que ha permitido eliminar numerosos trámites innecesarios y reducir plazos, sustituir autorizaciones previas por declaraciones responsables, implementar el silencio administrativo positivo y mejorar la coordinación interna y eliminar duplicidades, entre otros objetivos.

Todo ello se ha logrado a través de la aprobación de casi 600 medidas, que han supuesto la modificación de 176 normas, de las que 53 eran leyes, 95 decretos y 28 órdenes. Además, se ha conseguido reducir el 90% de las aplicaciones utilizadas en la Junta, pasando de más de un millar a menos de 100, según el balance de la Junta.

Gestión documental digital

Entre los resultados de estas medidas destaca la reducción radical del uso del papel, ya que actualmente el 87,4% de la documentación es digital y entra en la Junta de forma electrónica.

Asimismo, Andalucía lidera el número de certificados electrónicos de persona física a nivel nacional y el uso de la Carpeta Ciudadana se ha multiplicado por tres, aglutinando más de 400 trámites y servicios, junto al notable crecimiento de las entradas por ventanilla electrónica, que superan ya el millón.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, aseguró que «el objetivo principal de esta futura ley es consolidar y unificar todas las medidas tanto de los decretos anteriores como tomar iniciativas para impulsar la productividad, el empleo y la inversión, con una apuesta clara por la seguridad jurídica y por una administración proactiva, facilitadora, ágil y digital».

Antonio Sanz avanzó también el desarrollo de la nueva 'Carpeta Empresa', que tendrá entidad propia, pero seguirá el proceso de definición y puesta en marcha de 'Carpeta Ciudadana'.

Así, a partir de ahora permitirá a los andaluces acceder a su documentación directamente desde su móvil, desde cualquier lugar y en cualquier momento, evitando el desplazamiento de los ciudadanos y la realización de diferentes trámites para trasladar sus consultas a los profesionales de la administración, según el consejero.