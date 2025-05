Andalucía recuerda al Gobierno que no puede imponer el orden del día a los presidentes y exige incluir la financiación

La prueba del algodón se practicará el miércoles de la semana próxima. Ese día se celebrará la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, convocada ... para el 6 de junio, y entonces se sabrá si la reforma del sistema de financiación forma parte del orden del día. Su posible exclusión demostraría, según la Junta de Andalucía, que en el Gobierno de España no hay voluntad política de abordar ese asunto en la presente legislatura.

El modelo de financiación autonómica, que posterga a Andalucía como una de las tres comunidades autónomas peor financiadas según su número de habitantes, ha sido motivo de constante polémica entre la Junta y el Gobierno de España durante la presente legislatura.

El Ejecutivo andaluz reprocha especialmente a la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que la postura batalladora frente al entonces Gobierno del PP que mantuvo sobre este asunto mientras fue consejera de la Junta no la haya mantenido al asumir como ministra de Hacienda. Ahora, en la Junta de Andalucía entienden que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la intención de acabar su mandato sin abordar este asunto.

Voluntad política

Una de las últimas oportunidades para ponerlo sobre la mesa se presentará en la próxima Conferencia de Presidentes, que reunirá en Barcelona a todos los jefes de gobiernos autonómicos, y allí debería quedar demostrado, en opinión de la Junta, si realmente existe voluntad política de acometer una reforma del sistema.

De momento, el orden del día propuesto por el Ejecutivo de Sánchez -centrado en el problema de la vivienda y en la formación profesional- no incluye este asunto, aunque el mismo puede ser aún modificado. Ello demuestra, según la portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, que no se trata de un problema prioritario para Pedro Sánchez y María Jesús Montero. «Si no se incluye está claro que no habrá un nuevo modelo de financiación en esta legislatura -lamentó la portavoz-, para el Gobierno de Sánchez y Montero la infrafinanciación no está en sus prioridades, Andalucía no figura en la agenda del Gobierno» .

No obstante, el orden del día no es aún definitivo. Para ello se ha convocado el miércoles 28 una reunión preparatoria de la Conferencia y con una semana de antelación España recordó que el Gobierno no tiene potestad para imponerlo unilateralmente. El orden del día puede ser modificado si al menos diez comunidades acuerdan introducir nuevos temas y la Junta va a trabajar con otros gobiernos autónomos del PP para intentar que se incluya al menos el inicio del debate sobre un nuevo sistema. Además, la Junta quiere que se introduzcan cuestiones como la sanidad -que atraviesa una crisis en todo el país por el envejecimiento de la población y la falta de médicos-, el caos ferroviario o los problemas en las telecomunicaciones.