Puesto de frutas y hortalizas en un mercado. SUR

Andalucía es líder nacional en exportaciones hortofrutícolas, con más de 5.000 millones en ventas en el primer semestre

Almería y Huelva se sitúan en la primera línea de estas ventas al exterior mientras que Málaga registra un crecimiento importante que supera el 16%

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:16

Andalucía lidera las exportaciones hortofrutícolas a nivel nacional con 5.052 millones de euros facturados entre enero y junio de 2025, dando como resultado ... su mejor registro en un primer semestre desde que se tienen datos homologables (1995), con un crecimiento interanual del 11,6%, la mayor subida de las cinco comunidades más exportadoras y más de dos puntos superior al crecimiento medio de España, que se situó en un 9,5%.

