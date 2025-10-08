Por Andalucía cree que «el destrozo de la sanidad no se enjuaga con una dimisión»

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha asegurado que «el modelo del PP de destrozar los servicios públicos como la sanidad ... no lo va a enjuagar el presidente andaluz con la dimisión de una consejera».

Inmaculada Nieto ha considera que la presión de «miles de mujeres que han llenado hoy las calles de Andalucía en protesta por los fallos en el cribado del cáncer de mama y que han dicho hasta aquí hemos llegado es lo que ha forzado la dimisión de la consejera de Salud.

La representante de Por Andalucía ha criticado la comparecencia de Moreno que ha calificado de «insulto por volver a mentir cuando dice que se enteró la semana pasada de los fallos cuando hace años que las mujeres, asociaciones, sindicatos y los propios informes del SAS estaban alertando de la situación«.

Por su parte, la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha afirmado que más allá de la dimisión «el verdadero problema es el modelo de gestión, que responde al del Partido Popular, que está empujando a la población a la sanidad privada».

Por último, el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha considerado que Moreno «ha hecho un Mazón» con esta crisis ya que «miente, no asume su responsabilidad, escurre el bulto y se hace el afectado»

.