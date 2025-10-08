Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto. SUR

Por Andalucía cree que «el destrozo de la sanidad no se enjuaga con una dimisión»

  ·

Inmaculada Nieto considera que la presión de las manifestaciones de miles de mujeres en Andalucía ha llevado a la dimisión de la consejera

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:30

Comenta

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha asegurado que «el modelo del PP de destrozar los servicios públicos como la sanidad ... no lo va a enjuagar el presidente andaluz con la dimisión de una consejera».

