Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en la reunión de la Agencia de Emergencias de Andalucía. E.P.

Andalucía contará con un decreto «pionero» en autoprotección frente a las emergencias

  ·

Antonio Sanz avanza que la norma, que estará lista para 2026, potenciará la prevención y la reducción de riesgos

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:23

Andalucía contará próximamene con un Decreto andaluz de Autoprotección que será pionero para la prevención y reducción de riesgos de la población ante las emergencias, ... según anunció hoy el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Esta norma estará en breve en información pública y se iniciará así su tramitación legal con el objetivo de que esté lista para la temporada de alto riesgo de incendios de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  5. 5

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  6. 6 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía contará con un decreto «pionero» en autoprotección frente a las emergencias

Andalucía contará con un decreto «pionero» en autoprotección frente a las emergencias