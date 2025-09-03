Andalucía contará con un decreto «pionero» en autoprotección frente a las emergencias

Andalucía contará próximamene con un Decreto andaluz de Autoprotección que será pionero para la prevención y reducción de riesgos de la población ante las emergencias, ... según anunció hoy el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Esta norma estará en breve en información pública y se iniciará así su tramitación legal con el objetivo de que esté lista para la temporada de alto riesgo de incendios de 2026.

El consejero, que presidió hoy una reunión de coordinación con la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), afirmó que esta norma «va a ser pionera en España y contará con un régimen sancionador para reducir los riesgos y concienciar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia».

A su juicio, «el objetivo es adaptar la realidad andaluza, avanzando en una normativa cuya directriz básica nacional sigue pendiente desde hace tres años pese a que es la que debería guiar a las comunidades autónomas, no podemos esperar más».

La Junta de Andalucía persigue implantar una cultura del riesgo, la prevención y la responsabilidad ante cualquier tipo de emergencia que pueda suceder en territorio andaluz. Antonio Sanz resaltó que en Andalucía han fallecido 169 personas por las olas de calor y que se han registrado 63 ahogamientos, «algo pasa en la concienciación de la ciudadanía cuando las personas ven las banderas rojas en las playas y se siguen bañando, cuando está prohibido», argumentó.

Entre las novedades que va a recoger el Decreto se incluyen el registro telemático de planes de emergencia local; la obligación de informar en espectáculos y actividades sobre medidas de seguridad como salidas de emergencia, vías de evacuación o puntos de encuentro; la exigencia de contar con planes de autoprotección en romerías o peregrinaciones con más de cien personas o que recorran más de diez kilómetros; y la incorporación de esta misma obligación en edificios con más de nueve plantas.