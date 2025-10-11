Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andalucía consolida su liderazgo en producción ecológica, con casi 1,5 millones de hectáreas cultivadas

La región también es la que cuenta con mayor número de producciones ganaderas ecológicas de carne certificadas de todo el país

Europa Press

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:52

Andalucía se consolida como primera comunidad del país en superficie dedicada a la producción agrícola ecológica, con 1.463.898 hectáreas dedicadas a este tipo ... de agricultura, siendo también la región con mayor número de producciones ganaderas ecológicas de carne certificadas de todo el país, al concentrar en su territorio 32.474 del total de 55.546 nacionales.

