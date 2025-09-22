Andalucía cierra agosto con 2.606 nuevas empresas inscritas en la Seguridad Social

Andalucía cerró el pasado mes de agosto con 247.099 empresas que cotizan en el sistema de la Seguridad Social, lo que significa un crecimiento ... del 1,1% y la inscripción de 2.606 empresas más respecto al mismo mes del año anterior.

Este crecimiento es tres veces superior al del conjunto del país (0,3%), según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La tendencia positiva se traslada también al número de trabajadores de Andalucía que cotizan a través de estas empresas, ya que en agosto aumentaron 3,6% al alcanzar los 2.437.407 empleados.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, puso de relieve el valor de estos datos sobre la actividad empresarial en Andalucía, ya que tradicionalmente agosto es un mes muy irregular en los datos de comportamiento y evolución del número de empresas inscritas en la Seguridad Social y de trabajadores debido a los factores estacionales y a la reducción de la actividad con motivo de las vacaciones.

Carolina España afirmó que «estos datos refuerzan el buen comportamiento de la actividad empresarial en Andalucía durante el año 2025, siendo una de las Comunidades autónomas con más dinamismo».

«Nuestra prioridad es seguir generando más confianza, más estabilidad y más oportunidades para que la empresas y empresarios apuesten por iniciar nuevos proyectos o por instalarse y crecer en nuestra tierra y se genere empleo estable y de calidad», resaltó.