Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo

«El objetivo general es prevenir complicaciones graves en los grupos de mayor riesgo», ha dicho la consejera de Salud

EP

Sevilla

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:47

El próximo martes 30 de septiembre comienza en Andalucía la campaña de vacunación contra la gripe, que arancará en los menores de 6 a 59 ... meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y a los colectivos en contacto directo con ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

