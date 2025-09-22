Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo

El próximo martes 30 de septiembre comienza en Andalucía la campaña de vacunación contra la gripe, que arancará en los menores de 6 a 59 ... meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y a los colectivos en contacto directo con ellos.

Así lo ha adelantado la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en una atención a medios en Sevilla con motivo de la inauguración de ampliación del centro de salud Virgen de África. Hernández ha aclarado que «el calendario para la vacuna de la gripe se irá abriendo progresivamente para el resto de la población diana». De esta forma, a partir del 6 de octubre, la campaña se extenderá a residencias de mayores y centros de discapacidad, así como a profesionales sanitarios y sociosanitarios.

El 14 de octubre, la vacunación estará disponible para las personas de 80 años o más y los grandes dependientes en sus domicilios. Desde el 20 de octubre, se incluirá a las personas de 70 años o más y a las de 5 años o más con patologías crónicas.

El 27 de octubre se sumarán las personas de 60 años o más, profesionales esenciales como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y protección civil, profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

«El objetivo general es prevenir complicaciones graves en los grupos de mayor riesgo», ha dicho la consejera. Igualmente, ha explicado algunas de las novedades que tendrá esta campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid. Así, por cuarto año consecutivo, se vacunará a los menores de 5 años, «una medida que ha demostrado ser muy eficaz al reducir un 70% los ingresos hospitalarios por gripe grave en este grupo», ha asegurado.

Además, por segunda vez, la vacuna intranasal se administrará en colegios a niños de 3 y 4 años, una iniciativa que el año pasado logró vacunar al 65% de este grupo en el entorno escolar. Otra novedad importante es que este año, los convivientes de menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y personas con patologías crónicas podrán vacunarse junto a ellos, reforzando la protección familiar. En cuanto a la vacunación contra la Covid, la estrategia nacional ha elevado la recomendación a 70 años o más, ya que la mayor parte de los ingresos se concentran en este grupo. Las personas con patologías de riesgo por debajo de esa edad también podrán vacunarse.

Vacuna contra la bronquiolitis

La consejera de Salud también ha destacado el arranque de la tercera campaña de inmunización de menores de seis meses para prevenir la bronquiolitis por el VRS, que ha comenzado este lunes. Así, desde la semana pasada se está contactando con los padres de los menores nacidos desde el 1 de abril de este año hasta la actualidad para facilitarles la cita para vacunar a sus hijos. También se inmunizará a todos los lactantes que vayan naciendo desde el 22 de septiembre hasta el 31 de marzo de 2026, en el paritorio o en la planta de maternidad antes de irse de alta.

Con esta inmunización se previene de forma eficaz y segura la infección por este virus, una afección respiratoria que se produce, sobre todo, durante el otoño y el invierno. En este sentido, Salud ha recomendado a todos los padres con niños menores de seis meses que acepten la invitación para la inmunización frente al VRS.