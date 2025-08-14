Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andalucía alerta de fraudes en el servicio de teleasistencia, con robos o cobros indebidos

La Junta ha trasladado a todo el personal y a los usuarios esta advertencia, para tratar de frenar las estafas

SUR

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:57

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, alerta de distintas prácticas fraudulentas ... en las que se produce una suplantación de identidad del personal del Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT). Ante esta situación, que afecta principalmente a personas mayores, el Gobierno andaluz ha activado una batería de medidas preventivas.

