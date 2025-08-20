Andalucía tuvo 29.160 nacimientos hasta junio, similar al mismo periodo de 2024

Andalucía registró un total de 29.160 nacimientos en los seis primeros meses de 2025, una cifra similar a los registrados en el mismo periodo ... de 2024 y 10.039 menos que hace diez años, según la estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles.

En concreto, hubo seis nacimientos de madres menores de 25 años, frente a los 2.717 de mayores de 40 años. Si bien, las mayores cifras se encuentran en las edades de 30 a 34 años (9.712) y de 35 a 39 (8.032). Del total de nacidos, 14.120 fueron mujeres y 15.040 fueron hombres.

Por su parte, el INE también ha publicado los datos de mortalidad hasta la semana 31 de este año. Hasta ese momento, en 2025 se registraron en Andalucía 46.235 muertes.

A nivel nacional, los datos del INE, recogidos por Europa Press, revelan que en junio de 2025 se registraron en España 26.066 nacimientos. En concreto, hubo 2.422 nacimientos de madres menores de 25 años, frente a los 2.708 de mayores de 40 años. Si bien, las mayores cifras se encuentran en las edades de 30 a 34 años (8.636) y de 35 a 39 (7.768).

Los nacimientos acumulados en España en los seis primeros meses de cada año son los siguientes: 155.635 en 2025, 154.682 en 2024, 155.016 en 2023, 159.519 en 2022, 159.812 en 2021, 170.741 en 2020, 175.429 en 2019 y 181.366 en 2018.

Finalmente, en el caso de las defunciones, el INE ha publicado los datos de la mortalidad hata la semana 31 de este año. Hasta ese momento, por cada año son: 271.554 en 2025, 267.491 en 2024, 263.192 en 2023, 287.025 en 2022, 271.586 en 2021, 304.421 en 2020, 258.156 en 2019 y 265.789 en 2018.