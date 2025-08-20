Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andalucía tuvo 29.160 nacimientos hasta junio, similar al mismo periodo de 2024

La cifra supone 10.039 menos que hace diez años

Europa Press

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:53

Andalucía registró un total de 29.160 nacimientos en los seis primeros meses de 2025, una cifra similar a los registrados en el mismo periodo ... de 2024 y 10.039 menos que hace diez años, según la estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles.

