Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alerta por la presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' en botellas de agua mineral distribuidas en Andalucía

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ampliado el primer aviso que lanzó a finales de octubre

Ester Requena

Ester Requena

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:06

Comenta

Nuevo aviso de La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que afecta a Andalucía. Concretamente, este organismo ha ampliado la alerta por presencia ... de 'Pseudomonas aeruginosa' que lanzó a finales de octubre para incluir nuevos formatos de agua mineral natural de la marca Fuente Madre que estarían afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  6. 6 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  7. 7 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  8. 8

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  9. 9 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alerta por la presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' en botellas de agua mineral distribuidas en Andalucía

Alerta por la presencia de &#039;Pseudomonas aeruginosa&#039; en botellas de agua mineral distribuidas en Andalucía