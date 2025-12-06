Alerta por la presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' en botellas de agua mineral distribuidas en Andalucía

Nuevo aviso de La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que afecta a Andalucía. Concretamente, este organismo ha ampliado la alerta por presencia ... de 'Pseudomonas aeruginosa' que lanzó a finales de octubre para incluir nuevos formatos de agua mineral natural de la marca Fuente Madre que estarían afectados.

En concreto, según indica la AESAN en su alerta, estarían afectados los productos 'Agua mineral natural' de la marca Fuente Madre, que se presenta en envase de 1,5 litros, con número de lote 1 040725; el envase de 5 litros, con número de lote 5290425; y el envase de 8 litros, con número de lote L 8050525.

Estos productos habrían sido distribuidos en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque desde la AESAn no descartan que haya podido existir redistribuciones a otras comunidades.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.