Los ahogamientos tiñen de negro el verano con 63 fallecidos en Andalucía en lo que va de año

Las muertes por ahogamiento comienzan a convertirse en una tragedia habitual y creciente cada verano y el número de fallecidos va en aumento en Andalucía, ... lo que ha disparado la preocupación en los responsables de emergencias autonómicos. En lo que va de año han fallecido por ahogamiento 63 personas en espacios acuáticos de Andalucía como playas, piscinas, ríos y aguas interiores, según los datos del sistema integrado de gestión de incidencias en el medio acuático de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Solo en agosto han muerto once personas por ahogamiento, algunos de ellos en piscinas como el de una niña de tres años en Alhaurín de la Torre y un niño en Encinas Reales (Córdoba). Las otras se produjeron en el mar y en aguas de interior, el último fallecido el pasado martes en la playa gaditana de La Fontanilla, en Conil de la Frontera.

Además, el último balance de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa sobre accidentes y ahogamientos de Andalucía pone de relieve el incremento también del volumen de rescates con un 67% más este año en este tipo de intervenciones.

La playa es el lugar en donde se registra un mayor número de fallecimientos, seguido de los ríos y las piscinas, produciéndose además dichas muertes en su mayoría en lugares donde no hay servicios de salvamento.

La evolución de estos accidentes va creciendo y, según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, en 2024 se coordinaron un total de 402 rescates en playas, mar, piscinas y aguas interiores, un 3% más que en 2023, cuando fueron 390 las intervenciones por esta causa.

Notable aumento

En lo que va de este año el aumento ha sido notable, hasta el 1 de julio han sido 169 los rescates, más del doble que los registrados en el mismo periodo de 2024. Estos datos hacen de la prevención de accidentes y ahogamientos en el medio acuático un reto y una necesidad que requieren de distintas líneas de actuación, según la Consejería de Presidencia competente en materia de emergencias.

Entre ellas destacan las destinadas a la planificación de emergencias, así como a la formación y a la información a la población, tal y como establece la normativa vigente, que obliga a todos los municipios costeros de Andalucía a contar con planes de Seguridad y Salvamento en Playas aprobados por sus respectivos plenos.

En cuanto a las actuaciones realizadas en 2025, la Junta de Andalucía ha actualizado la guía didáctica de seguridad en playas y piscinas y se han realizado otro tipo de guía como las de prevención en caso de 'tsunamis', incendios forestales y urbanos o terremotos.

El dramático balance dispara la preocupación de la Junta, que lanza una campaña para prevenir estos accidentes

El baño en el mar es el más peligroso y donde se producen más ahogamientos, seguido de ríos y piscinas

Por otro lado, el Catálogo General de Playas cuenta este verano con un asistente virtual con voz que permite al usuario consultar en tiempo real el estado de las playas y sus características, las banderas y los datos relativos a la seguridad para una eficaz intervención y coordinación ante emergencias ordinarias y protección civil.

Este catálogo de playas se puede consultar de forma gratuita vía web y en el teléfono móvil a través de la aplicación sobre playas de la Junta, donde se ofrece información eficaz, detallada y en tiempo real de cada playa, así como datos relevantes sobre seguridad, incluyendo la ubicación de puestos de socorro y torres de vigilancia.

Con todos estos recursos, el Gobierno andaluz aboga por reforzar la planificación y la prevención como la mejor herramienta para salvar vidas y minimizar los accidentes acuáticos con un litoral con casi 1.000 kilómetros de costa y cerca de 500 playas, además de los numerosos cursos fluviales y pantanos del interior de la comunidad.