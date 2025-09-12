Aemet prevé un «ambiente de verano» en Andalucía este fin de semana, con máximas de hasta 38 grados

Aún quedan días de verano, como canta Amaral. Aunque muchos ya sueñen con sacar la manga larga y taparse con las sábanas, aún queda calor ... para rato. Así, para el próximo otoño (septiembre-noviembre), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado que prevé temperaturas superiores a las normales en toda la región. Además, se espera que la precipitación esté por debajo de los valores habituales, según las tendencias estacionales recogidas por el organismo meteorológico. De momento, este fin de semana suben de nuevo los termómetros. El organismo estatal advierte de que se espera un ambiente que será «prácticamente de verano» en buena parte del centro y sur de la Península, con registros que podrían alcanzar los 38 grados en Andalucía.

Como aperitivo, este viernes se mantiene un aviso amarillo por calor en Huelva. La advertencia estará vigente entre las 13 y las 21 horas en el litoral onubense por máximas de 36 grados, según Aemet. Y todo ello en una jornada marcada por los «cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas en ascenso generalizado, salvo en el litoral mediterráneo», a tenor del pronóstico de la agencia estatal. Además, se espera Levante moderado en el Estrecho, con intervalos fuertes por la tarde.

La próxima semana comenzará con cielos poco nubosos y ambiente cálido para la época, con máximas incluso superiores a las previstas para este fin de semana

De cara al sábado, el portavoz de Aemet, Rubén Del Campo, ha avanzado que se esperan temperaturas altas para la época del año en la mitad sur y también subirán en el este de la Península. De este modo, se prevén máximas de 34-36ºC en el Valle del Guadalquivir. En cuanto al domingo, será un día con cielos despejados y tiempo estable, aunque la llegada de vientos húmedos desde el Mediterráneo dejará en el área mediterránea nubes y lluvias en general débiles. Los mercurios rozarán los 36ºC según Aemet en Granada y Sevilla mientras que en Córdoba se podrían superar los 38ºC.

¿Y la próxima semana? La agencia estatal avanza que continuará la estabilidad. A tenor de la previsión, comenzará con cielos poco nubosos y precipitaciones escasas y también con ambiente cálido para la época del año, incluso más que las previstas para este fin de semana. Aemet apunta a más de 36ºC en el valle del Gualdalquivir. «Entre el lunes y el miércoles las máximas diurnas estarán entre 5-10ºC por encima de lo normal para la época del año en buena parte de la Península, sobre todo en el centro y sur, y las temperaturas nocturnas estarán más próximas a la normalidad, aunque pueden ser algo más cálidas en algunas zonas, con noches tropicales en zonas del Mediterráneo y mitad sur», concluye Del Campo.