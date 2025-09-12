Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tiempo

Aemet prevé un «ambiente de verano» en Andalucía este fin de semana, con máximas de hasta 38 grados

Como aperitivo, este viernes está activo un aviso de nivel amarillo por calor en Huelva

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:25

Aún quedan días de verano, como canta Amaral. Aunque muchos ya sueñen con sacar la manga larga y taparse con las sábanas, aún queda calor ... para rato. Así, para el próximo otoño (septiembre-noviembre), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado que prevé temperaturas superiores a las normales en toda la región. Además, se espera que la precipitación esté por debajo de los valores habituales, según las tendencias estacionales recogidas por el organismo meteorológico. De momento, este fin de semana suben de nuevo los termómetros. El organismo estatal advierte de que se espera un ambiente que será «prácticamente de verano» en buena parte del centro y sur de la Península, con registros que podrían alcanzar los 38 grados en Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  6. 6 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  8. 8 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  9. 9 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aemet prevé un «ambiente de verano» en Andalucía este fin de semana, con máximas de hasta 38 grados

Aemet prevé un «ambiente de verano» en Andalucía este fin de semana, con máximas de hasta 38 grados