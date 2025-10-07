Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias fuertes y persistentes» en Andalucía

Sus efectos se dejarán notar desde la última hora de este miércoles hasta al menos el domingo. En Málaga, existe la probabilidad de precipitaciones

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 17:58

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso especial por «lluvias muy fuertes y persistentes» que comenzarán previsiblemente a última hora de este ... miércoles 8 de octubre y persistirán hasta al menos el domingo.

