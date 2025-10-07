Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias fuertes y persistentes» en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso especial por «lluvias muy fuertes y persistentes» que comenzarán previsiblemente a última hora de este ... miércoles 8 de octubre y persistirán hasta al menos el domingo.

Según informa Aemet, «una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días» dando lugar a la dana 'Alice'. Su impacto durará varios días, dejando a su paso «precipitaciones muy fuertes y persistentes» que afectarán principalmente al tercio este peninsular y Baleares, siendo a priori la zona de mayores acumulados el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante.

La Agencia Estatal de Meteorología apunta a que el nivel de peligro potencial es elevado porque los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Los primeros chubascos se esperan en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana, mientras que desde primeras horas del jueves 9 se prevé que se extiendan a zonas litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana, y a lo largo del día a Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y sistema Central. Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte.

En Andalucía, Aemet ha activado para el jueves el aviso amarillo por lluvias y tormentas en distintos puntos de las provincias de Jaén, Almería y Granada. Comenzará a las 11.00 horas y terminará a las 23.59 por acumulados en una hora de 15 litros por metro cuadrado.

Aunque por el momento el aviso no afecta a Málaga, la probabilidad de chubascos en la provincia existe desde el mediodía del jueves y se mantiene el viernes, con mayor probabilidad durante la mañana y, principalmente, en la zona más oriental de la provincia, como apunta José Luis Escudero en el blog Tormentas y Rayos. Durante el fin de semana, no se prevén precipitaciones.

De hecho, Aemet pronostica que el viernes los chubascos fuertes perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular, sin descartar que alcancen el resto de Alborán y Baleares, siendo los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos las zonas donde se alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte. Ya el domingo, la dana 'Alice' irá perdiendo intensidad.

La Agencia Estatal de Meteorología avisa, no obstante, de que existe una alta incertidumbre en la posición de 'Alice' y su interacción con los flujos en superficie que determinarán las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.