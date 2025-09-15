Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía

Septiembre llega a su ecuador. Y el famoso refrán de que este mes o seca las fuentes o se lleva los puentes parece que se ... inclinará más hacia la primera opción. El verano está a punto de abandonar oficialmente el calendario. Pero no así el calor. Una masa de aire muy cálida llevará la batuta meteorológica esta semana dejando su huella en los termómetros. En el caso de Andalucía, Aemet prevé maxímas de hasta 40 grados en puntos de Córdoba o Sevilla. Muy cerca se quedarán Granada o Jaén, donde los mercurios rondarán los 38 grados.

«Desde hoy lunes, el cinturón de altas presiones subtropicales se impondrá sobre el sur de Europa, con las borrascas circulando muy al norte. Esta situación es característica de pleno verano y suele asociarse con intensas olas de calor u episodios de temperaturas muy altas. Así, la masa de aire asociada a la dorsal será extremadamente cálida para la época», advierten desde el portal especializado Meteored.

Este fenómeno irá a más conforme avance la semana. De este modo, desde Meteored explican que en la mitad sur el martes será una jornada altamente cálida, «con máximas que se aproximarán a los 40 ºC en la depresión del Guadalquivir».

«Las temperaturas previstas llegarán a ser más altas en los próximos días que cualquier registro del período de referencia 1991-2020 para estas fechas», señalan desde Aemet

Desde Aemet señalan que esta configuración atmosférica, muy habitual durante la canícula, genera un ambiente de estabilidad, cielos mayoritariamente despejados y un notable ascenso de las temperaturas. Ya hoy lunes, los termómetros rebasarán los 35 ºC en diversos puntos de la mitad sur peninsular, especialmente en ciudades como Badajoz o Sevilla, donde el calor será particularmente intenso.

«A partir de mañana martes y hasta el sábado, empezara a afectar en España una masa de aire muy cálido a 850 hpa (1500 m). Tendremos anomalías positivas a 1500 m de hasta 10 ºC», subraya José Luis Escudero en su blog 'Tormentas y rayos'. El organismo estatal coincide en su pronóstico en la red social X: «Las temperaturas previstas a unos 1500 m de altitud llegarán a ser más altas en los próximos días que cualquier registro del período de referencia 1991-2020 para estas fechas.️ Esto es indicativo de que la masa de aire sobre España será extraordinariamente cálida», añade.

En Andalucía las temperaturas máximas más altas se registraran el jueves, en algunos puntos llegarán a los 39 ºC Y 40 ºC, como es el caso de las provincias de Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla. A partir del viernes irán bajando pero seguirán muy por encima de la media.