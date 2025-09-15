Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía

Expertos prevén máximas de hasta 40 grados en puntos de la comunidad esta semana

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:25

Septiembre llega a su ecuador. Y el famoso refrán de que este mes o seca las fuentes o se lleva los puentes parece que se ... inclinará más hacia la primera opción. El verano está a punto de abandonar oficialmente el calendario. Pero no así el calor. Una masa de aire muy cálida llevará la batuta meteorológica esta semana dejando su huella en los termómetros. En el caso de Andalucía, Aemet prevé maxímas de hasta 40 grados en puntos de Córdoba o Sevilla. Muy cerca se quedarán Granada o Jaén, donde los mercurios rondarán los 38 grados.

