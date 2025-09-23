Más de 480.000 personas reciben tratamiento por problemas de salud mental en Andalucía

Un total de 480.736 personas reciben actualmente tratamiento en Andalucía por sus problemas de salud mental en las unidades desplegadas por la Consejería de ... Salud y Consumo, de los que 92.049 pacientes son menores de edad. Además, una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida y entre 1,5 y 2,5 personas de cada mil tienen un problema grave de salud mental, según la Junta de Andalucía.

Estos datos fueron expuestos por la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, en la presentación en Sevilla del VII Festival de Cortos y Salud Mental, que organiza Asaenes Salud Mental Sevilla. La consejera afirmó que «estos datos contribuyen a desestigmatizar esta enfermedad y a visibilizar estos problemas que nos pueden afectar a todos».

Rocío Hernández apostó por «intentar transmitir un mensaje positivo de la salud mental a la sociedad en general» y consideró «necesario adoptar medidas que liberen del estigma a las personas que sufren problemas de salud mental.

Asimismo, la consejera puso de relieve que este problema es una «prioridad» para el Gobierno de Andalucía, lo que se refleja en el incremento de la plantilla con la contratación de 212 profesionales, con lo que el número total de profesionales en este área alcanza los 3.000 distribuidos en 153 dispositivos.

La responsable de la sanidad andaluza destacó la labor de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, sumando un total de 27 en toda la comunidad, así como la inversión en infraestructuras sanitarias específicas y equipamiento que ha superado los 18,5 millones de euros en 75 actuaciones en todas las provincias andaluzas. También elogió el Plan de Acción de Salud Mental, que se ha reforzado este año con 7,1 millones para nuevas actuaciones, a lo que se suman otros 3,06 millones de euros destinados específicamente al Plan de Prevención del Suicidio 2025.

Rocío Hernández insistió en que «se trabaje con los jóvenes, tanto en las sesiones matinales que se coordinan con los centros educativos, como en acciones de voluntariado e incluso en la producción para este concurso cinematográfico».

En este festival se emiten los cortometrajes finalistas y se realiza una mesa de debate posterior para sensibilizar sobre los problemas de salud mental, «por lo que es una herramienta de gran utilidad para llegar al ámbito educativo y los jóvenes de una manera atractiva», resaltó.

Este festival, que alcanza su séptima edición en este formato, se celebrará en Sevilla del 30 de septiembre al 2 de octubre con el lema 'Salud Mental ¡y acción!'. En esta ocasión, ha recibido este año 237 cortometrajes procedentes de diversos países, como Alemania, Francia, Colombia y México, que le confieren un carácter internacional. Las proyecciones se realizarán en los cines MK2 Cinesur Nervión Plaza.