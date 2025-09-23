Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera de Salud, Rocío Hernández, en la presentación del festival de cortos y salud mental. SUR

Más de 480.000 personas reciben tratamiento por problemas de salud mental en Andalucía

La consejera de Salud aboga por desestigmatizar un problema creciente en nuestra sociedad y que afecta ya a más de 92.000 menores de edad

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:04

Un total de 480.736 personas reciben actualmente tratamiento en Andalucía por sus problemas de salud mental en las unidades desplegadas por la Consejería de ... Salud y Consumo, de los que 92.049 pacientes son menores de edad. Además, una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida y entre 1,5 y 2,5 personas de cada mil tienen un problema grave de salud mental, según la Junta de Andalucía.

