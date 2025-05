Los podcast y relatos no tienen edad: mayores de 60 se unen a la moda

Cristina Pinto Domingo, 1 de junio 2025, 00:16 Comenta Compartir

Salvador Santamaría no se hubiese imaginado nunca que escribiría un guión. Lourdes Ramírez encontró una nueva herramienta para expresarse. Ahora ambos malagueños son ganadores y finalistas del Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores de Fundación 'la Caixa', un galardón con el que se alzaron en la edición pasada y, ahora que el certamen vuelve a convocar una nueva fecha para este 2025, recuerdan cómo acciones como esta les motivan para avanzar en los procesos creativos. «La verdad es que cuando nos jubilamos todavía tenemos mucha vitalidad y ver pasar el tiempo de manera tonta es inútil. Por eso quiero y me gusta buscar nuevas vías de aprendizaje como esta», asegura el malagueño Salvador Santamaría a sus 67 años. Él ganó el primer premio en la categoría de podcast de este certamen con 'Cita Previa', en el que contaba como un matrimonio que se iba a jubilar tenía que estar al día con todo el papeleo necesario para ello.

El accésit de esta misma categoría fue para el podcast 'Ángeles' en el que Lourdes Ramírez resalta la figura de una mujer que ha quedado en el olvido: Ángeles Rubio Argüelles. «Podemos conocerla como la mujer de Edgar Neville, pero ella es la ideóloga del Festival de Teatro Romano y mantuvo en Málaga grandes iniciativas. No tiene apenas reconocimiento, poco vale una placa que está en el suelo del Teatro Romano de Málaga; por eso me interesaba desempolvar la figura femenina y tuve la fortuna de que me reconocieran con este premio», detalla Lourdes Ramírez, que a sus 62 años sigue comprometida con contar las historias de mujeres que quedaron olvidadas. Ahora trabaja en un podcast más extenso sobre la artista malagueña Pepa Caballero.

Malagueños en edición récord

El Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores llega a su decimoseptima edición este curso y convoca a personas mayores de 60 años con temática libre. Hace dos ediciones que se incorporó la categoría de podcast a las tradicionales de relato y microrrelato y está siendo todo un éxito para Málaga. Además de los ganadores locales Salvador Santamaría y Lourdes Ramírez, Rafael Salas también fue finalista con su podcast 'Agustina del Borge'. Ellos destacaron en una edición de récord, ya que el certamen registró 5.183 obras participantes con 3.489 relatos, 1.522 microrrelatos y 163 podcast presentados por personas de todo el territorio nacional.

La convocatoria continúa abierta en la web de Fundación 'la Caixa' hasta el próximo 23 de julio y busca fomentar el hábito de lectura, escritura, uso de la imaginación y desarrollo de la creatividad, así como mostrar a la sociedad los conocimientos y valores de las personas mayores de 60 años. Una vez presentadas todas las propuestas, el jurado seleccionará a 20 finalistas entre las tres categorías: diez para la de relato, cinco para microrrelatos y cinco para los podcast. El premio del concurso consiste en la emisión del podcast y la adaptación radiofónica del relato y microrrelato ganadores en Radio Nacional de España (RNE) y la publicación de los textos ilustrados en La Vanguardia, ambos medios colaboradores del concurso. También estarán en las páginas web de Fundación 'la Caixa' y RNE, además de formar parte del jurado para la siguiente edición. El trofeo entregado está elaborado artesanalmente por personas de la Fundación de Autismo Mas Casadevall.

Todos los relatos finalistas se incluirán en un libro bienal que apoya la dinamización de los talleres literarios de 'Amigos lectores' y 'Grandes lectores', actividad que se realiza en centros propios de personas mayores de Fundación 'la Caixa' y en espacios con convenio en toda España. Este certamen se puso en marcha en 2009 y desde ahí no ha dejado de crecer: «Los relatos escritos por personas mayores representan el reflejo de un conocimiento acumulado a lo largo de los años y a través de experiencias vividas. Suponen un conocimiento sobre cómo observan nuestra historia, nuestro tiempo y su propia vida», resaltan desde la organización del concurso en Fundación 'la Caixa'.