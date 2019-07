Más de 11 músicos malagueños se unen a favor de la asociación Ubuntu Algunos miembros de The Gangberries y El Trío del Saco, que actuarán en el evento. El Trío del Saco, Álex El Zurdo o Pablo Fugitivo participan en un concierto solidario este viernes por esta entidad, que ayuda a los refugiados de la isla de Lesbos CLAUDIA SAN MARTÍN Jueves, 18 julio 2019, 16:09

La música es una cura para el alma, y María Plata, Mariángela Márquez y María del Carmen Ordoñez, 'Las Maris' de la asociación Ubuntu, lo saben. Este colectivo de origen malagueño avanza a pasos agigantados con una idea muy simple: prestar ayuda psicoemocional en los campos de refugiados de la isla de Lesbos, en Grecia. Cuando Plata viajó allí por primera vez hace un año, se encontró con un horror al que debía poner remedio de alguna forma. De aquí nace esta asociación que mueve los corazones de mucha gente en la ciudad.

Para el proyecto, que prevén poder llevar a cabo en algunos meses, están ideando un crowfunding y algunas actividades solidarias a las que apetece unirse. Una de ellas comienza este viernes, dando el pistoletazo de salida a este proyecto, 'Refugees UP', que se torna imprescindible. Se trata de un concierto solidario en el que 11 músicos y bandas de la provincia de Málaga como Álex El Zurdo, El Trío del Saco, Pablo Fugitivo ,The Gangberries, Carmen Bujalance y Marcos, Mariano Ciaravolo, Antonio Malavé, Jerónimo, The Hank Moody Band y Suzzete Moncrief participarán para poner su grano de arena en Ubuntu.

'Rock for a cause', que se celebra el viernes 19 en la sala La Nave a partir de las 20.00 horas por ocho euros, lanzará un vídeo denuncia que la asociación elaboró en colaboración con Entre Fronteras para sensibilizar a los asistentes del problema real que viven más de 10.000 personas en la isla de Lesbos. A partir de entonces comenzará el crowfunding para hacer realidad la esperanza de Plata, Márquez y Ordoñez: cambiar la realidad de miles de refugiados que huyeron de Siria buscando una vida mejor y se encontraron con otra guerra peor de la que ya sí que no pueden escapar.