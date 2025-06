Música solidaria a cambio de voluntarios para oncología infantil

Cristina Pinto Miércoles, 4 de junio 2025, 00:02 Comenta Compartir

El jefe de la UCIP del Hospital Materno Infantil de Málaga, José Camacho, tenía claro hace poco más de un mes que había que hacer algo para que Avoi siguiera desarrollando su labor con los niños hospitalizados. Y lo ha conseguido. Este viernes 6 de junio la solidaridad tiene una cita en los Baños del Carmen para recaudar fondos a beneficio de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (Avoi), que lleva desde 1993 sacando sonrisas para los pequeños del Materno. Desde las cinco de la tarde se celebrará la primera 'Fiesta de la Primavera de Avoi' con las actuaciones de Efecto Doppler, Encarni Navarro y Dj Toulalan.

Habían hecho verbenas, caminatas deportivas, torneos de pádel e incluso cuentan con una caseta en la Feria de Málaga. Pero nunca habían organizado una fiesta de este estilo: «Estamos muy contentos porque son muchas las familias y amigos que van a unirse a esta celebración», destaca el presidente de la asociación, Juan Carmona. Avoi cuenta con alrededor de 200 voluntarios que no dejan las salas del Hospital Materno ninguno de los 365 días del año. Y su labor es imprescindible para los pacientes más pequeños: desarrollan actividades lúdicas, visitas, talleres y acompañamiento emocional con el objetivo de hacer más llevadera la estancia hospitalaria de los niños. «No sólo trabajamos con la planta de oncología infantil, también de otras plantas pediátricas», asegura el presidente de Avoi. De lunes a domingo, los voluntarios y el equipo de la asociación se vuelcan con un sólo objetivo, provocar sonrisas.

Ampliar Su labor principal es jugar con los pequeños hospitalizados con talleres y actividades. Sur

Divididos en turnos de 12 o 14 voluntarios, asisten cada mañana y tarde al Materno: «Nuestro objetivo fundamental es jugar con ellos. Hacemos manualidades, fiestas de cumpleaños, decoramos el hospital en todas las fiestas, hacemos actividades temáticas... Es una forma de dinamizar el centro y que los niños se lo pasen bien, además de que descansan del tratamiento y se divierten. En la labor de Avoi son imprescindibles los padres, que se convierten en aliados y se unen a muchas de las actividades para que sus hijos puedan seguir siendo niños y no lo impida ningún tratamiento de hospital», detalla Juan Carmona, que explica cómo han añadido recientemente la terapia canina a sus talleres: «Vienen y juegan con los niños, es una forma muy divertida de que interactúen en otros ámbitos. También tenemos días dedicados a payasos o trucos de magia, eso les encanta a los niños».

Desde la facultad

La historia de los voluntarios y la esencia de Avoi está directamente ligada a la de Juan Carmona, fundador de la asociación. Él estudiaba Medicina y el doctor Urda acudió a la facultad para hacer un llamamiento de la necesidad y formar a grupos de voluntarios. Un grupo de amigos y Carmona empezaron a visitar el Materno para jugar con los niños; con el tiempo fueron adquiriendo experiencia y constituyeron lo que ahora es Avoi. «Los jóvenes siguen siendo un gran porcentaje de nuestros voluntarios, pero tenemos de todas las edades. Tanto estudiantes como gente que está trabajando e incluso personas jubiladas que emplean su tiempo libre en jugar y ayudar a los niños del Materno. La labor que hacen es, sin duda, nuestro tesoro más preciado... Los voluntarios son grandes compañeros y sin ellos nada de esto sería posible», agradece Juan Carmona.

Y aún después de tantos años al frente de Avoi, cuando Carmona sale del Materno, sigue sintiendo la satisfacción del inicio. «Cada vez que me voy del hospital salgo feliz, contento y orgulloso del equipo que formamos. Me llevo grandes enseñanzas cada día, pero lo más importante es que hay que aprovechar cada segundo que tenemos para vivir y eso me lo han enseñado los niños. Ellos en cada actividad aprovechan a tope cada momento que vienen para disfrutar y viven la vida como hay que vivirla, al máximo», concluye el presidente de Avoi.

Ahora la sociedad malagueña tiene la oportunidad de participar junto a ellos en esta fiesta solidaria del viernes. Las entradas tienen un precio de 20 euros y la asociación cuenta con el apoyo de empresas locales y entidades como Fundación 'la Caixa', Apartamentos Alcazaba, Brikensa, Asesoría Muñoz-Zurita, Club Deportivo León 13, Estudios Universitarios EADE, Sport Clínic ESHMÚN, Centro Gutenberg, Unidad de Reproducción URE, Reale Seguros, Eurosonido, Mi Colchón, Cuatrocento Comunicación, AXA Teatinos, EnPie, Construcciones T. Arjona, Star Security, Gross Dentistas, Fisioterapia Avanzada Gema Ibáñez, Fisioterapia Playamar, Concept Luxury Interiores, Asesoría Sierra, Talleres Costa del Sol, BuenProvecho, Viaja en Minibús y UHY Fay & Co Agustín Cruz Núñez, Boca Llena y Rentabiliaria.