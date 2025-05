Cuando Mari Carmen confesó lo que nunca había contado

Cristina Pinto Lunes, 19 de mayo 2025, 00:11 Comenta Compartir

Se le ponen los ojos brillosos cuando recuerda ese momento. «Tenía muchos problemas... Vaya, que la vida me había puesto por delante muchos problemas. Pero llegué aquí y hablé de cosas que nunca había hablado con nadie, me abrí del todo», confiesa María del Carmen Escudero Martínez 'Mari Carmen', malagueña de 83 años que hace poco más de un año que decidió acudir al programa 'Siempre acompañados', que atiende situaciones de soledad no deseada de las personas mayores.

En el centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores, en marzo de 2024, comenzó la historia entre Mari Carmen y Patricio Puga, trabajador social y técnico de Cruz Roja encargado del programa en el distrito. Cuando los usuarios llegan a este programa, organizan una entrevista con uno de los trabajadores el proyecto y, en este caso, ella se sentó junto a él y se sintió como en casa, tanto que habló de su vida a corazón abierto. Desde ahí, una unión que no cesa: «Y vaya evolución que hemos visto, ¿verdad?», comenta Patricio Puga mientras observa a Mari Carmen en esta conversación con SUR.

«Cuando llegó estaba muy baja de ánimos por la salud, la viudedad, la situación laboral y la falta de redes tras la pandemia. Hemos ido trabajando individualmente con ella para que tenga rutinas y actividades significativas, refuerce los vínculos relacionales con otras personas del barrio... En definitiva, empoderarla. Y la realidad es que ha conseguido grandes cambios», concreta Patricio Puga al explicar la evolución de Mari Carmen.

Ampliar Detalle del anillo de su madre, Rosalía. Migue Fernández

Los lunes y los viernes son motivo de alegría para Mari Carmen y el grupo que acude a este centro para pasar más que un buen rato de compañía. Hasta algunas de ellas tienen un grupo de WhatsApp para tomar algo cuando acaban la sesión de cada día: «Tenemos uno que se llama 'Las Quintillizas', ahora estamos quedando menos porque alguna siempre está malilla, pero vaya, que nos vemos», explica convencida. Los lunes se dedican a actividades físicas y los viernes suelen ser un día de encuentro «porque los fines de semana son más duros para ellos, se sienten más solos», puntualiza Patricio Puga al detallar el funcionamiento del programa, por el que en 2024 pasaron más de 200 personas. El proyecto 'Siempre Acompañados' lleva en funcionamiento desde 2020 con el impulso de Fundación 'la Caixa' dentro de un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga, que cede los espacios en los que trabaja el equipo del programa con los usuarios y enmarca este convenio dentro del Plan de Promoción de Envejecimiento Activo. Todo bajo la gestión y colaboración de Cruz Roja Málaga.

Cuando llegó al programa

Mari Carmen llegó derivada por su centro de salud: «Menos mal que lo hicieron». Estaba viuda, había vivido 51 años de casada y momentos duros: «Fue una convivencia con un hombre machista, pero enfermó y estuve cuidándolo hasta que murió», confiesa. Su niñez la pasó en el Centro de Málaga, era la más pequeña de los hermanos y su padre falleció cuando tenía apenas unos meses: «He trabajado desde los 13 años que mi madre me quitó del colegio para poder llevar algo de dinero a casa. He vendido helados, también en una tienda de fotografía, luego de conserje en el centro cívico que ahora es La Térmica...», detalla sobre su vida. Pero también ha viajado y conoce mucho mundo. Ha recorrido toda España, ha estado en Nueva York, Japón, Egipto, Italia y muchos más sitios. Primero con su marido y luego sola: «Cuando ya no estaba él, buscaba viajes con una agencia de viajes y allí que me iba con un grupo de gente. Ahora estoy en otro momento en el que no pienso tanto en viajar, tengo que mejorar un poco la salud», asegura Mari Carmen.

Le gusta estar rodeada de gente, pero también se siente bien en la soledad: «Hay momentos en los que sí que me siento sola, pero me gusta también disfrutar de mis momentos de soledad». Aunque tiene a sus sobrinos Juan, Pepe, Paco, Jorge, Dani y Rosa; también a sus amigas con las que confiesa que queda «para arreglar el mundo», su amiga de Granada con la que habla todos los domingos «mínimo una hora y media» y a los técnicos y compañeros de 'Siempre Acompañados'. Y, por supuesto, lleva con ella siempre y en la mano a su madre, Rosalía, grabada en un anillo y en sus recuerdos para toda la vida.