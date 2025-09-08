Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El programa CaixaProinfancia incluye la entrega de kits de material escolar adaptados a a las diferentes etapas educativas. SUR
Acción Solidaria

Luchar contra la pobreza heredada desde el primer día de cole

La Fundación 'la Caixa', a través del programa CaixaProinfancia, ofrece material escolar y apoyo socioeducativo a lo largo de todo el curso a miles de estudiantes en Málaga, Andalucía y toda España

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:15

Uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Y uno de los contextos en que con mayor crudeza ... se manifiesta esta carestía y más perentorio resulta atajarla es en el inicio del curso, cuando las familias tienen que hacer un esfuerzo extra para comprar libros y material escolar. Se trata de que los pequeños lleguen al colegio con todo lo necesario para hacer sus tareas y aprender, al margen de la condición social de su hogar. Y también de que no sufran por verse en desventaja respecto a sus compañeros de familias con más posibles.

