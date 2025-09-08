Luchar contra la pobreza heredada desde el primer día de cole

Uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Y uno de los contextos en que con mayor crudeza ... se manifiesta esta carestía y más perentorio resulta atajarla es en el inicio del curso, cuando las familias tienen que hacer un esfuerzo extra para comprar libros y material escolar. Se trata de que los pequeños lleguen al colegio con todo lo necesario para hacer sus tareas y aprender, al margen de la condición social de su hogar. Y también de que no sufran por verse en desventaja respecto a sus compañeros de familias con más posibles.

Fundación 'la Caixa', a través del programa CaixaProinfancia, en estas fechas, con motivo de la vuelta al cole, realiza entregas de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas –infantil, primaria y secundaria– con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad.

Aunque el apoyo a los más vulnerables ha de mantenerse durante todo el curso, de septiembre a junio. Los cuadernos, los rotuladores y los estuches nuevos son importantes, porque favorecen la ilusión por aprender, pero hay otras necesidades que cubrir más allá de eso. Y, efectivamente, la entrega de material es sólo un ingrediente del programa que desarrolla Fundación 'la Caixa', que también incluye refuerzo educativo, actividades de ocio, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y ayudas básicas a hogares de todo el país. A lo largo de este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 7.500 niños, niñas y adolescentes de 4.331 familias en situación de vulnerabilidad en Málaga, a quienes ofrecerá apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal. En el conjunto de Andalucía los beneficiarios serán 12.590 estudiantes de 7.601 familias. Y en España el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

Se trata de aliviar el gasto familiar y también de fomentar la motivación de los escolares.

Igualdad de oportunidades

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones. Así que CaixaProinfancia también se ocupa de prestar ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, así como productos específicos, como gafas y audífonos. Sin todas estas cosas, no se puede rendir en la escuela.

Los profesionales del programa CaixaProinfancia hacen un particular acompañamiento de quienes cambian de etapa educativa, un momento que puede resultar difícil. Y eso es así sobre todo cuando se pasa de infantil a primaria porque los escolares pasan de estar en un sitio muy protegido a un lugar algo más hostil: cambian de compañeros y se enfrentan a otro ritmo y tipo de atención. Y cuando se pasa de primaria a secundaria también se da una ruptura importante: ahí empieza a ser más relevante la dimensión emocional en que el programa también da soporte.

Con apoyos a las familias en estos frentes, de lo que se trata es de reforzar las competencias de los estudiantes, mejorar su autoestima, potenciar su autonomía y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan.

«Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa», explica Albert Rodríguez, director del programa CaixaProinfancia.

Hacer realidad la igualdad de oportunidades exige que las familias que parten de peores circunstancias, de una situación más vulnerable, cuenten con un apoyo suplementario con objeto de romper con la maldición de que la pobreza atraviese generaciones.

El acompañamiento que presta Fundación 'la Caixa', a través del programa CaixaProinfancia, se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración tanto de centros educativos como de administraciones públicas. Esta tupida red permite adaptar el apoyo prestado a las necesidades de cada territorio y de cada familia.

CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.