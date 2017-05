Android, ¿un rey con heredero?

Madrid. Era el sistema operativo más utilizado en los móviles de todo el mundo, pero a Android le quedaba una barrera por superar: Windows. Y ahora lo ha logrado: el software de Google se ha convertido en el sistema operativo más utilizado en los dispositivos electrónicos a nivel global. Ha alcanzado la cifra de un 37,93% de usuarios frente a la solución de Microsoft, con 37,91%, según datos de StatCounter. Para los expertos esto no deja de ser una nueva señal sobre la llamada &lsquoera post PC&rsquo, ya que es la primera vez que una solución móvil supera a Windows, casi omnipresente en los ordenadores de todo el mundo.

Sin embargo, ahora Android podría tener un sustituto. Y además en su propia casa. Google lleva tiempo detrás de una plataforma que funcione exactamente igual en dispositivos móviles como 'smartphones', tabletas u ordenadores. Parece que ya lo tiene bastante avanzado. Su nombre es Fuchsia, el proyecto se puso en marcha en febrero de 2016 y ya cuenta con un logotipo oficial.

La principal novedad es que no dependerá de Linux, un lenguaje de libre uso, sobre el que se ha levantado Android. En este caso, Fuchsia está basado en un código propio creado por la compañía. Eso le permite un mayor control sobre su futuro sistema operativo y no depender de actualizaciones de terceros. También le permitiría llevar el ritmo de actualizaciones de 'software' y la posibilidad de hacer nuevas ediciones para adaptarse a los últimos procesadores o componentes que vayan apareciendo. Habrá que ver qué margen queda para las capas de personalización que suelen añadir los fabricantes para hacer Android algo diferente que el que lleva sus rivales.

Aún no hay fechas

Sobre fechas de aparición en el mercado, por el momento, no hay nada. Apenas se vislumbra algunos cambios mínimos en su funcionamiento. Nada que Google no haya estado testando ya en Android. La idea sería utilizar las tarjetas que se ven en su asistente 'Google Now' pero en un concepto mucho más amplio. Otra de las novedades es que la pantalla de inicio contaría con una foto de perfil del usuario a la que se añaden datos como la temperatura y la localización. La información horaria o la carga de batería pasan de la zona superior a la inferior del terminal.