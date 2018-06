Síguenos en @BdeBulo en Twitter y en Facebook Regresa el bulo de que las cremas Deliplus y Solcare de Mercadona son perjudiciales para la salud Productos Deliplus de Mercadona. / Mercadona B de Bulo Un mensaje recurrente de WhatsApp indica que Sanidad ha apartado del mercado once productos cosméticos de estas marcas JON SEDANO Málaga Lunes, 18 junio 2018, 13:28

Casi, una vez al año, el mensaje vuelve a tomar fuerza en aplicaciones como WhatsApp: «Sanidad retira más de once productos deliplus del mercadona por contener trietanolamina y bronopol ya que la combinación puede producir nitrosamina (tumores cancerígenos). Estos son los productos afectados:

- Deliplus nutritiva corporal con aceite de oliva

- Deliplus crema de manos nutritiva

- Deliplus hidratante corporal con aloe vera

- Deliplus hidratante corporal efecto luminosidad

- Delipus hidratante corporal reafirmante

- Deliplus hidratante antisequedad para pies

- Deliplus nutritiva corporal con almendras

- Deliplus hidratante corporal pieles atópicas

- Solcare loción after sun hidratante

- Solcare loción afer sun luminosidad

- Solcare gel after sun aloe vera».

En esta ocasión, como en muchos otros bulos, sí que hay algo de real en el mensaje. En agosto de 2012, Sanidad indicaba que Mercadona había retirado 11 productos del mercado para reformular su composición y adecuarse a la normativa, que prohibía la mezcla de dos componentes.

Efectivamente, la combinación de trietanolamina y bronopol produce nitrosamina, una sustancia inductora de tumores cancerígenos. Pero no en la cantidad que contenían los productos del Mercadona. De hecho, Sanidad indicó en aquella fecha que si había personas que los tenían en su casa, que no se preocuparan, ya que no eran perjudiciales para la salud.

El laboratorio RNB, encargado de la comercialización de estos productos, renovó la fórmula y los puso de nuevo a la venta. Pero ahora, años después de aquel suceso, el bulo sigue extendiéndose. Es por ello que la Policía Nacional llegó incluso a pronunciarse al respecto, desmintiendo que produjeran algún tipo de daño a la salud:

Vuelve un viejo bulo sobre falsos riesgos para la salud de cremas de @Mercadona. CONSULTA fuentes oficiales... no te creas todo. #StopBulospic.twitter.com/TNZxifgiUo — Policía Nacional (@policia) 23 de enero de 2017

Asimismo, RNB instaba a los consumidores a que si tenían cualquier duda al respecto, se pusieran en contacto con ellos a través del teléfono 902 548 222 o con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, mediante el correo: controlcosmeticos@aemps.es.