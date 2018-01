«Mi hijo no sabe lo que es una galleta. Es feliz desayunando garbanzos», el tuit de una madre que revoluciona las redes Imagen del niño desayunando garbanzos subida por la nutricionista. / Twitter Una dietista siembra la polémica en Twitter al subir una foto de su hijo desayunando legumbres en lugar de «productos ultraprocesados y cargados de azúcar» R.A. Miércoles, 10 enero 2018, 12:46

En la imagen de la polémica aparece un niño de corta edad, sentado en su trona, comiendo garbanzos. Junto a la foto, subida a las redes sociales por la dietista y nutricionista María Merino (@comiendo_maria), aparece el siguiente comentario: «Mi hijo no sabe lo que es una galleta. Él es feliz desayunando garbanzos». El tuit, escrito en su cuenta personal, ha sembrado la polémica en la red social generando infinidad de comentarios, opiniones -y memes- tanto a favor como en contra. 24 horas después de publicarlo en Twitter, ya acumulaba cerca de 500 retuits, más de 1.500 'me gusta' además de más de 800 comentarios. El debate sobre la alimentación infantil estaba servido. «Vuestros malos hábitos de alimentación me llenan la consulta. Vosotros comed lo que queráis, yo seguiré alimentando a mi hijo en vez de darle de comer. Dos conceptos muy distintos», matizaba después la nutricionista en otro tuit tras el goteo incesante de comentarios.

Tal ha sido el aluvión de opiniones generadas que incluso la dietista se ha visto obligada a dar explicaciones en su blog: «Sé que es un desayuno poco habitual pero tampoco me parece un desayuno como para (y cito textualmente) llamar a servicios sociales», indicó. «Sé lo que mi hijo debe desayunar, pero sobretodo sé lo que no debe desayunar. Es la industria del marketing la que se ha encargado de vendernos las galletas y paquetes de cereales como el desayuno saludable, pero todos esos productos son ultraprocesados y están cargados de azúcar. Azúcar que a la larga conlleva sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas», matizó. Sin embargo, la nutricionista insiste en que no es un desayuno habitual en casa: «Evidentemente mi hijo no desayuna cada día garbanzos, pero ayer los vio y me los pidió así que no le dije que no porque me parecen un alimento muy saludable y nutritivo», aseguró.

Según explica el perfil de su página, María Merino es diplomada en nutrición humana y dietética por la Universidad de Barcelona y ha desempeñado su profesión tanto en hospitales como clínicas o en farmacias. También en gimnasios y centros de fitness. Las opiniones generadas tras subir la foto de su hijo comiendo garbanzos son dispares tanto de apoyo como desaprobación:

Mi madre también me daba legumbres a todas horas y no solo no la odio sino que ahora agradezco el tener unas pautas decentes de la comida.

Que a la gente le tocas el azucar y se vuelven hienas. — Caffeine (@decafeinomana) 9 de enero de 2018

¿Y qué come? ¿Qué merienda? ¿Qué cena? Si empieza el día con garbanzos muy equilibrado tiene que ser el resto del día para no acabar obeso. Al tiempo.

Ojo, que espero que no, pero vigila. 👀👀 — vanebc (@vanebc) 9 de enero de 2018

El día que descubran que el azúcar es de lo más perjudicial para el cuerpo igual les explota la cabeza, pero prefieren ir de paternalistas dando lecciones sin tener ni idea — Korosensei. (@SrKoroSensei) 9 de enero de 2018

¿Por qué no te gustan los garbanzos como a ese niño? pic.twitter.com/KZQlUnWT4Q — Dios de la Panceta🐷 (@Senshu1Ral) 9 de enero de 2018