'Heroquest 25 Aniversario', el 'crowdfunding' del juego de mesa que dejó tiradas a cinco mil personas Imagen promocional del 'Heroquest 25 Aniversario'. / Gamezone Con una fecha de salida inicial prevista para diciembre de 2014 y una recaudación de 700.000 euros, el proyecto más exitoso en España hasta la fecha aún no ha sido entregado JON SEDANO Málaga Domingo, 21 enero 2018, 00:38

“Paciencia, solo pido paciencia”, repite varias veces Dionisio Rubio durante la entrevista de más de dos horas que ofrece a este medio. Pero la realidad es que muchos mecenas están ya cansados de esperar desde que en febrero de 2014 el 'crowdfunding' del juego de mesa ‘Heroquest 25 Aniversario’ lograra una recaudación de 680.037 euros. Su creador, bajo el nombre comercial Gamezone, necesitaba una financiación de 58.000 euros para que viera la luz el proyecto. La nostalgia y las promesas de numeroso material extra hicieron que la cifra llegara al 1100% de lo requerido. Ahora, con varias demandas sobre la mesa, muchos mecenas no saben qué ha sido del proyecto. Pero para entender bien la situación actual, hay que remontarse a 1989.

A finales de la década de los 80, la compañía MB y Games Workshop lanzaron al mercado el juego de mesa ‘Heroquest’. En él, se trasladaba al tablero la esencia de los juegos de rol clásicos, como ‘Dragones y Mazmorras’. El éxito fue rotundo. Pronto, muchos jóvenes dedicaban sus tardes a lanzar dados y a luchar contra enemigos en lo que ya se ha convertido en todo un clásico, hasta el punto de pagarse grandes sumas de dinero en la actualidad por él. Los años pasaron y el juego solo obtuvo una segunda edición y expansiones publicadas a comienzos de la década de 1990. Por ello, la empresa Gamezone afincada en Sevilla, que desde el año 2000 se dedica a producir miniaturas, decidió lanzar una campaña de mecenazgo para revivirlo. “Hubo un runrún en la red, y como nadie se lanzaba, decidimos hacerlo nosotros”, explica Dionisio Rubio.

Los derechos, una jugada inesperada

“Me sorprendió ver que los derechos de la marca ‘Heroquest’ en España estaban en manos de un particular, no de Hasbro”. Tras hacerse con ellos y ponerse en contacto con la empresa madre, explica que se dieron cuenta de que podían publicar el juego en Europa, pero para hacerlo en EE UU debían negociar con el que los tenía en ese país. “Pensé que lo difícil iba a ser tratar con Hasbro, pero fue lo más fácil. Fue un proceso largo, pero dio sus frutos. Lo complicado fue negociar con el poseedor de los derechos en EE UU, que nos pidió unas condiciones a las que no podíamos hacer frente. De hecho, aquí me di cuenta de por qué no ha salido una nueva versión del juego: es difícil que Hasbro quiera hacerla cuando no puede publicarlo en su país de origen”.

Con todo ello, se aventuraron a lanzarlo en la plataforma de crowdfunding por excelencia, que tiene su sede en Canadá, Kickstarter. El 25 de noviembre de 2013 la campaña de ‘Heroquest 25 Aniversario’ veía la luz por primera vez y en solo un día superaba el 400% de financiación necesaria. Pero pronto todo se oscurecería. Tres días después, Kickstarter suspendía el proyecto de manera cautelar por una disputa de propiedad intelectual. El poseedor de los derechos en EE UU había enviado una carta a la plataforma explicando que poseía la marca en su país y que en agosto “había negado explícitamente a Gamezone el permiso para publicarlo allí”, ya que él tenía intención de crear uno basado en la licencia. Según explica Rubio, al ver que no iban a llegar a ningún acuerdo, decidió abandonar el proyecto e irse a una plataforma española, más concretamente a Verkami.

La miniatura del bárbaro del 'Heroquest 25 Aniversario' pintada'. / Gamezone

“Verkami se ofreció y recopiló información durante una semana al saber que nos íbamos a ir a ella. Vieron que no había problema legal y lanzaron el proyecto el 8 de diciembre”, pero cuatro horas después, la plataforma lo cancelaba. “Fue por presión de la comunidad. Desde el día uno generamos mucho interés y mucha gente inició una campaña de boicot porque no les gustaba la idea de que se tocara el juego”.

Lánzanos acude a la llamada de auxilio

El 23 de diciembre de 2013 ‘Heroquest 25 Aniversario’ volvía a nacer, aunque con menos fuerza que en la primera ocasión. Lánzanos era la plataforma que decidía dar una oportunidad al proyecto. “Nosotros no aceptamos o rechazamos proyectos, salvo que sea algo descabellado, son los propios mecenas los que eligen si nacen o no con sus participaciones”, indica Gregorio López, CEO de la plataforma. Añade también que ellos “nunca recibieron ningún aviso de infracción de derechos de manera oficial, sino solo la presión de algunos usuarios”.

Al final, cuando la campaña concluyó el 13 de febrero de 2014, la recaudación obtenida se situaba en 680.037 euros. De ese importe, Lánzanos se quedaba con un 5% (34.000 euros aproximadamente) y Paypal con un 3,5% por cada pago. Aun así, la plataforma se guardó un 2,5% adicional “por lo que había por detrás del Heroquest” según su CEO (importe que ahora les ha reclamado Dionisio Rubio mediante un burofax). En palabras de Rubio, Gamezone recibió algo menos de 600.000 euros.

La plataforma Lánzanos ayudó a recaudar más de 680.000 euros. / Lánzanos

El precio del juego oscilaba desde los 60 a los 110 euros. La opción más cara fue la elegida por más mecenas, ya que con ella, además del juego en sí, se recibirían numerosos extras. En cuanto a la fecha de entrega, ‘Heroquest 25 Aniversario’ llegaría a las casas en diciembre de 2014. En la propia explicación del proyecto se podía leer: "La ventana temporal que tenemos para realizar este proyecto es estrecha, pero suficiente para nosotros. Con los fondos que podamos recaudar con este 'crowdfunding' podremos afrontar la terminación de la fase creativa y los prototipos, para empezar a producir los componentes a lo largo de la primera mitad del año 2014. Tenemos el conocimiento y las herramientas, pero no el capital. Nos faltan los fondos que ahora os solicitamos. Con los fondos adecuados ‘Heroquest 25º Aniversario’ podrá ver la luz a tiempo para la navidad del 2014”. Pero no fue así. De hecho, su creador menciona ahora en la entrevista que “un juego como este, en tan poco tiempo, no lo ha servido nadie”.

El castillo en el aire empieza a derrumbarse

La información sobre el estado del juego empezó a mermar, algo que suele ocurrir en la mayoría de proyectos. Pero en este caso, pasaron de ser diarias a publicar solo seis más hasta la supuesta fecha de entrega, que ya en noviembre se desvanecía bajo una actualización publicada en su web, Heroquestclassic.es. “La gente les escribía y respondían casi al momento durante la campaña, se vendió la idea de actualizaciones constantes, cada dos o tres semanas y fue recibir el dinero y no saberse nada del tema”, recuerda Ángel Aguilar, que fundó en junio de ese mismo año el grupo de Facebook ‘Quiero mi Heroquest 25 Aniversario’, que cuenta en la actualidad con 3.200 usuarios.

En febrero de 2015, una nueva actualización anunciaba el inicio del periodo de reservas en su web, mediante el que se podía adquirir el juego base sin los extras adicionales. El distribuidor de Alemania y E-Minis, que es el de España, se hicieron con varios miles de unidades, de las que también adelantaron parte del dinero. En total, habría 6.000 juegos para los mecenas y 10.000 para venta comercial. Los rumores comenzaban a surgir en la red: “Dionisio se había gastado todo el presupuesto en maquinaría y ya no tenía más para continuar el proyecto”. Pero Rubio responde a esta acusación: “Ese rumor es una tontería. Basta con hacer un clic en la red para ver que el coste de las seis máquinas que compramos para reforzar la que teníamos es absurdo en comparación con el presupuesto. Lo que hicimos fue mecanizar nuestro taller para poder producir tanto el contenido de los mecenas como el que llevaríamos a las tiendas”.

Estado de las máquinas después de crear todas las piezas. / Gamezone

Y así fue. Fotografías publicadas por aquellos que se acercaron al antiguo taller que tenían en Sevilla demuestran la fabricación de las miniaturas. Según Dionisio, en torno al millón de unidades. Pero, ¿cómo es posible que lo que se hizo en menos de un año, tres años después de esa fecha aún no se haya entregado? Sobre todo teniendo en cuenta que a los correos de los mecenas que solicitaron la devolución del aporte en 2015, Gamezone les contestó con una negativa “debido al estado del proyecto, casi finalizado”. La explicación de Rubio es que fue por un reinicio del proyecto.

Como ya habían fallado en la fecha inicial, decidieron tomarse con más calma el proyecto para mejorar algunos componentes que no tenían la calidad que buscaban por las prisas. Según su creador, “el producto final se iba a mirar con lupa” y por ello todos los componentes debían ser lo más perfectos posibles. Para E-Minis, el problema del ‘Heroquest 25 Aniversario’ ha sido “una mala planificación por querer ofrecer a tan bajo precio tantas cosas y de tan buena calidad”. “Lo hemos visto, por eso siempre decimos a la gente que les deje en paz para que puedan continuar con el proyecto”, añade el distribuidor, que especifica también que hoy por hoy, siguen recibiendo cancelaciones y reservas nuevas a diario.

Algunas de las miniaturas del 'Heroquest 25 Aniversario'. / Gamezone

Fuera como fuera, el juego seguía sin llegar y el goteo de actualizaciones hizo que un grupo de mecenas enviaran un burofax solicitando información sobre el estado real del proyecto en diciembre de 2015.

El sueño se torna en pesadilla

“Lánzanos se intentó quitar el muerto de encima. Su idea en principio era ayudar, pero lo hizo todo de forma muy 'light' y se quedó en agua de borrajas. Ahora mismo está la promesa en el tiempo de que van a hacer algo. Dijeron de crear una asociación para mover el tema legal pero había que poner dinero”, añade Aguilar.

Efectivamente, Lánzanos envió un comunicado a todos los mecenas, solo que dos años después, en abril de 2016. En este correo pedían disculpas por su silencio y añadían que encabezarían la decisión que los mecenas tomaran. Se realizó una encuesta y la gran mayoría se decantó por solicitar información. El segundo burofax, ahora por parte de la plataforma solicitando información del estado real, llegaba a Dionisio. Pero no tenía éxito. En el último comunicado enviado por Lánzanos, en julio de 2016, se explicaba a los mecenas que su abogado estaba preparando una denuncia. Denuncia que nunca llegó al juzgado.

Resultado de la encuesta final de Lánzanos. / Lánzanos

“No hemos puesto la denuncia porque los abogados nos aconsejaron que no lo hiciéramos, ya que la íbamos a perder. Son los mecenas los que tienen que denunciar, no nosotros. Con nosotros han cumplido porque cobramos nuestra parte de los ingresos”, explica Gregorio López, que añade que “puede sonar egoísta no querer mover el avispero, pero cada vez que lo hacía llamaban 200 personas por teléfono”.

El CEO explica: “No hay jurisprudencia, la más similar es la de las empresas de venta de tickets. Por vía judicial Dionisio puede defenderse, pero por la vía civil la ley del comercio permite solicitar el dinero si el juego no sale o no se parece a lo prometido. En 'crowdfunding' se habla de invertir en una idea, de hacer cumplir el sueño a alguien, que aunque se pague IVA, es una inversión. Nos consideran como una tienda 'online' que entrega un producto dilatado en el tiempo”.

Cajas llenas de miniaturas que esperan ser servidas algún día. / Gamezone

La media de mecenazgos fallidos está en torno al 10%, según López, pero “como la mayoría de proyectos son pequeños e invierten en ellos amigos y familiares, no pasa nada”. Aclara además que ellos son una plataforma para poner en contacto a creadores con mecenas, pero que más allá de eso, no tienen responsabilidad. El abogado Chema Valdivia explica que la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, que recoge una normativa sobre el mecenazgo por inversión, no contempla el micromecenazgo: “Su ámbito de aplicación se refiere a financiar a cambio de un rendimiento dinerario, no a cambio de una entrega de bienes muebles, como es en este caso un juego. Hay quien sostiene que es un riesgo, como una obra de arte o una inversión de bolsa, pero se parece más a una compraventa por poner un producto en venta. El problema, además de la ley, es que en España no existen precedentes”.

Un nuevo rumor comenzó a propagarse por la red: “‘Heroquest 25 Aniversario’ era una estafa, nunca saldría”. Pero las fotos de las actualizaciones y las opiniones de los mecenas y distribuidores que habían ido al local decían lo contrario. Las miniaturas existían y el estado del juego parecía ser avanzado, pero seguía sin llegar. “Si es o no una estafa lo tiene que decidir un juez, pero para que haya estafa tiene que haber dolo. ¿Ha tenido Dionisio intención de estafar a los mecenas? Es muy difícil de saber. Hay que ver en qué se ha gastado el dinero, si fue en maquinaria o en un Mercedes, y si todo es debido a una mala gestión o a una intención de estafa”, explica Valdivia.

Borrón y texto nuevo

El usuario Jul SG, cansado de esperar, presentó el 27 de septiembre de 2016 una demanda de juicio verbal contra Dionisio Rubio, Gamezone y Ludofilia S.L., esta última una nueva empresa que el creador estableció dos meses después de concluir la campaña. “No ofrecieron nada de información y eso me enfadó. Han dado falsas esperanzas y han jugado con la ilusión y la nostalgia de un producto que muchos querían. En las bases establecieron que las condiciones del proyecto se iban a cumplir, pero no lo han hecho. Lo intenté por mails, OCU y al final, medio judicial”, explica el mecenas. La sentencia se resolvió a favor del usuario y se obligó a Dionisio Rubio a tener que entregar el juego en seis meses o a devolverle el dinero, siendo esto último lo que ocurrió.

Modelo d ela demanda que se puede encontrar en el grupo 'Quiero mi Heroquest 25 Aniversario'. / SUR

Desde ese momento, Jul SG se convirtió en adalid de los mecenas por ganar una sentencia judicial y conseguir el dinero. “He seguido ayudando porque es lo justo. La gente dice que es muy complicado el tema juzgados o que va a costar más que el producto a reclamar, pero no es verdad: investiga, preocúpate por asesorarte y verás que no es así. No me posiciono a favor de conseguir el dinero o de esperar al juego, estoy en el término medio. Como investigué el tema para mí y veo a la gente muy perdida, les ayudo resolviendo dudas y explicando cuáles son los pasos que tienen que seguir, con ejemplos de los escritos a presentar”.

Pero Jul SG indica que durante el proceso se han ido realizando modificaciones en las bases de unos y otros: “Lánzanos explicaba en sus condiciones que si un proyecto no llegaba a los mecenas, ellos ‘se verían obligados a intervenir’, pero después de empezar los problemas borraron esa parte, además de haber una variación de 110 euros en la recaudación. Dionisio Rubio vendía el producto como Gamezone, aunque lo hacía bajo su NIF, pero al crear Ludofilia S.L. y empezar a gestionar a través de ella Heroquest, judicialmente había que demandar a los tres nombres para evitar errores”.

El CEO de Lánzanos responde a esta afirmación diciendo que el concepto ‘intervenir’ es muy ambiguo y que modificaron las bases simplemente por actualizarse. Dionisio Rubio apunta que la creación de Ludofilia S.L. no interfiere con el juego, aunque en el copyright de la web heroquestclassic.com se puede leer “Ludofilia S.L. 2013 - 2016”. El año 2013 englobaría a la campaña del ‘Heroquest 25 Aniversario’, pero en esa fecha no se había constituido aún la sociedad limitada. Además, según Jul SG, algunos mecenas recibieron por parte de Rubio una contestación a su demanda argumentando que la sentencia debía de ir contra Ludofilia S.L., no contra él.

Datos de la empresa Ludofilia S.L. / SUR

Con una nueva fecha de entrega oficial, marzo de 2017, un ritmo de actualizaciones constantes durante 2016 y la presentación del juego durante el evento Expocómic de Madrid que tuvo lugar a finales de 2016, se demostraba que el proyecto seguía adelante. Eso sí, muchos mecenas se quejaban de que la calidad de algunos componentes, como las cartas, no era la esperada. Pero marzo pasó y el juego no llegó.

No es cuestión de cuentas, sino de dados

Si hasta la fecha se habían presentado dos demandas por vía judicial, en 2017, con las facilidades que Jul SG aportó, el número superó las 30. El malagueño Francisco García es uno de los afectados que interpuso una reclamación en julio de ese año: “Me gasté unos 150 euros. Aún no he recuperado el dinero por un error en los juzgados, pero estoy pendiente de que me llamen cuando se resuelva. Después de lo vivido me queda la sensación de que se están riendo de mí y de que Dionisio puede hacer y deshacer lo que le da la gana. Otro responsable también ha sido Lánzanos, que no ha movido un dedo por los mecenas, ha hecho de mero intermediario y encima nos llegó a pedir dinero para demandar después de recaudar una cantidad importante”.

El rumor de que Dionisio se había gastado todo el dinero del proyecto por una mala gestión y de que ya no tenía más liquidez para hacer frente a los gastos de logística y envío cobraba cada vez más fuerza. Sobre todo cuando por la red se mostraron unos supuestos informes de cuentas de la empresa Ludofilia S.L., donde se podía ver que tenía un déficit de 67.000 euros. Asimismo, una orden de desahucio de su antiguo almacén de Sevilla citada para el 12 de febrero de 2018 por un impago de 18.000 euros, tampoco ayudaba a acallarlos.

Fotografía de una versión de muestra del juego. / Gamezone

“Llevamos gastado más dinero del que conseguimos, porque la producción no es solo para los 4.500 juegos de los mecenas, más los 1.500 que añadimos después, sino para los 16.000 que vamos a crear en total. Desde el minuto uno que vimos esa cifra nos planteamos una producción mayor y buscamos nueva financiación”, explica Dionisio en una entrevista publicada en su web.

Pero, ¿qué hace que el proyecto, que iba a haber salido finalmente en marzo de 2017, siga sin llegar? Los dados. Según explica Dionisio, “si falta un elemento y es fundamental, no se puede enviar, ya sea el dado o la tapa de arriba de la caja”. Añade que se trata de un problema técnico, por lo que “no se puede solucionar ni con dinero, ni con tiempo, porque dinero se ha pagado lo que se tenía que pagar y tiempo se ha echado el que se tenía que echar, y hasta que no se solucione, no se podrá enviar”.

Una versión previa de los dados problemáticos. / Gamezone

Según la empresa alicantina Riera, encargada de producir ese material, así como el resto de componentes de plástico del juego, los problemas técnicos ya se han solventado: “Todo lo que antes era de cartón se ha hecho de plástico. Ya hemos empaquetado y enviado casi el 80% de la producción a Sevilla. Desde hace un año hasta ahora hemos realizado un proceso de prueba y error con los dados. Lo hemos creado todo de la nada y aunque surgieron problemas técnicos, ya los hemos solventado. Dionisio, dirán lo que dirán, pero es un hombre muy perfeccionista y si te tiene que tirar cuatro o cinco veces un producto atrás porque no le convence el acabado, lo hace. Es un proyecto que creció mucho en poco tiempo. Y espero que no se demore mucho más. Queda por terminar de producir alguna pieza pequeña de última hora, pero el producto final va a ser espectacular y va a encantar al público”.

La ausencia de estas piezas, que desde Riera confirman que ya están pagadas, hace a su vez que también falte por producir todo lo concerniente al papel: “Con la impresión no hay un problema, es simplemente una cuestión de coreografía. Se imprime todo cuando estén todos los componentes, porque es un material sensible a la humedad y a estropearse. Además es algo que ocupa una barbaridad. Un espacio que ni yo tengo ni tiene tampoco el impresor, que tiene una producción semanal en la que imprime y envía”.

Puertas de plástico fabricadas por la empresa Riera. / Gamezone

Una vez que todo esté en Sevilla, el producto será empaquetado y enviado, aunque de eso se encargará otra empresa, ya que según Rubio “irá más rápido, más organizada y sin el estrés que ellos tienen”.

Con todas las cartas sobre la mesa, o mejor dicho miniaturas, ¿verá finalmente la luz el ‘Heroquest 25 Aniversario’?Su creador, el distribuidor y algunos mecenas tienen claro que sí, aunque no saben cuándo exactamente; otros en cambio, creen que nunca llegará a salir, entre los que se encuentra la propia Lánzanos. Jul SG, que ha hecho un seguimiento exhaustivo del proyecto opina al respecto: “En base al estado de cuentas, es remotamente posible. Lo están intentando a pesar de tener un saldo negativo superior a 60.000 euros, pero necesitas gente para distribuirlo, para enviarlo, etc.”.

La mayoría de componentes del 'Heroquest 25 Aniversario' esperan a que los faltantes lleguen. / Gamezone

Desde la empresa Riera afirman rotundamente que ‘Heroquest 25 Aniversario’ va a salir y explican que los problemas han venido por su gran envergadura, ya que “Gamezone compite con multinacionales”. Dionisio Rubio ejemplifica lo que lleva tiempo ocurriendo en la red con un atasco en la carretera: “Estás parado con el coche en caravana y en lugar de esperar te pones a pitar o a dar gritos”. Mientras tanto, vuelve a repetir que “solo pide paciencia”.