David Calle: «Los superhéroes dan mucho juego para explicar física» David Calle está considerado una de las personas más creativas del mundo por la revista 'Forbes'. / SUR El profesor más famoso de Internet, nominado al Global Teacher Prize, presenta hoy su libro '¿Cuánto pesan las nubes?' en el Aula SUR REGINA SOTORRÍO Miércoles, 9 mayo 2018, 00:16

«Hola chicos, gracias por venir a clase». Así comienza cada una de sus lecciones David Calle. Pero no saluda desde el aula con los alumnos sentados en sus pupitres. Él está en la buhardilla de su casa y los estudiantes, al otro lado de la pantalla. Calle ha revolucionado la enseñanza a través de su canal de Youtube (Unicoos) hasta el punto de ser nominado al Global Teacher Prize 2017. Frente a una cámara explica de manera amena e ilustrativa una integral, el sistema de ecuaciones o los circuitos eléctricos. Y lo que no le da tiempo a contar, lo incluye ahora en el libro '¿Cuánto pesan las nubes?' que hoy presenta en el Aula de Cultura de SUR, en colaboración con Obra Social La Caixa. Será a las 19.30 horas en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga.

«Las matemáticas y la física son divertidísimas, te lo prometo», asegura. David Calle lanza su propia cruzada contra la mala fama que rodea a estas asignaturas y demuestra que «todo lo que les encanta a los jóvenes tiene que ver con la ciencia». «No tendrían whatsapp, ni google, ni Netflix si no fuera por los científicos», argumenta. Ejemplifica las lecciones con audiovisuales que resultan familiares a los estudiantes y tira de anécdotas para enganchar a su 'público'. «Los superhéroes dan mucho juego para explicar la física», añade. Cuando Spiderman se balancea en su tela de araña está explicando el péndulo simple. Thor contraviene las leyes de la física y la palanca cuando agarra el martillo. Y Superman da pie a hablar de la velocidad del sonido. Por cosas así, 'Forbes' le considera una de las personas más creativas del mundo.

En detalle Acto David Calle presenta el libro '¿Cuánto pesan las nubes?'. Organiza Aula de Cultura SUR con Obra Social La Caixa. Fecha Hoy, a las 19.30 horas. Lugar Auditorio Museo Carmen Thyssen (calle Compañía, 10). Entrada Libre

Defiende que habría que insistir menos en convertir a los chavales «en máquinas de calcular y hacer derivadas, y explicar más lo bonito que tiene la ciencia». Pero tal y como está planteado el sistema educativo, se estudia el campo eléctrico pero nadie se detiene en quién es Faraday o en cómo funciona una bombilla. En su lugar, memorizan «montones de ecuaciones y fórmulas que no entienden para qué sirven». En el fondo, él es «cómplice» de esa situación: «En la academia no me da tiempo a entrar en esos detalles. Me tengo que centrar en que superen sus exámenes, por eso con el libro me he quedado tranquilo».

Él ha conectado con una comunidad de un millón de jóvenes –y padres que buscan cómo ayudar a sus hijos– suscritos a su canal de Youtube. Mantiene que un profesor en clase es «insustituible, pero el vídeo suma». Ha logrado llegar hasta ellos hablando su mismo lenguaje, actualizándose a través de clases presenciales en su academia y escuchando a su propia hija de 15 años. «Ella me mantiene en el mundo real», afirma. Porque el cambio generacional es «hoy más brusco que antes, 20 años de diferencia se notan muchísimo». En su opinión, el profesor debe ser un «compañero de viaje» del alumno y «empatizar con él».

La «necesidad» y la «solidaridad» le llevó a poner en marcha la enseñanza virtual. Le frustraba la cantidad de materia que se quedaba sin dar en la academia por falta de tiempo. Y entonces llegó la crisis y muchos padres en paro tuvieron que quitar a sus hijos de las clases de refuerzo. «Internet era la solución», cuenta.

Superó su vergüenza a colocarse frente a una cámara y empezó a grabar. Todavía hoy él se encarga de la edición, de gestionar las redes sociales, de resolver las dudas de los chavales («300.000 dudas contestadas en dos años»). «Es un proyecto solidario, no cobramos por los vídeos y, por más que tengamos ingresos de Youtube, no es suficiente para pagar a un community manager», aclara. Pero el esfuerzo le merece la pena. Y no por las nominaciones y reconocimientos. «Lo mejor son los comentarios de los chavales a los que hemos ayudado», sentencia.