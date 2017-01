Claves sobre la polémica (vacía) de la Nutella y el aceite de palma

Una polémica que lleva coleando desde que en el año pasado la ministra de Ecología francesa, Ségolène Royal, llamara al boicot de la Nutella y que los franceses dejasen de comer esta crema de chocolate y avellanas (fabricada por Ferrero). La ministra arremetía contra el producto por contener aceite de palma, causante de una deforestación de efectos «irreparables». Una polémica (con protestas su homólogo italiano de por medio) que se apagó cuando Royal pidió perdón su perfil en Twitter.

Estos días las redes sociales vuelven a arrastrar por los suelos al aceite de palma, y con él a la Nocilla. Este es un ingrediente tan ampliamente utilizado como cuestionado. Expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analizaron la polémica ya en junio de 2015. Las conclusiones son las siguientes:

1. La nutrición

Si quieres comercializar crema de cacao con avellanas necesitas que se pueda untar fácilmente con una grasa que sea sólida a temperatura ambiente. Para conseguir esto, hay 3 opciones:

1. Mantequilla: Sería la receta casera ideal, pero a nivel industrial subirían muchísimo los costes (y en consecuencia, el precio de venta).

2. Grasas vegetales sólidas: Especialmente el aceite de palma. No es la grasa más saludable del mundo, pero es barata. Ayuda en la textura y su sabor neutro explica que esté presente en todo tipo de productos: chocolatinas, pan de molde, masa de pizzas, margarinas... y todas las cremas de chocolate y avellanas (Nutella, también Nocilla e incluso las de comercio justo).

3. Grasas vegetales 'saludables': O al menos más saludables que el aceite de palma. Pero si queremos que se mantengan sólidas a temperatura ambiente, habrá que someterlas a una hidrogenación... con el riesgo de que al final haya grasas trans.

Como apéndice, añaden desde la OCU que nutricionalmente el aceite de palma es rico en grasas saturadas y no debemos abusar de él. Hay que considerar estas cremas como golosinas: si se toman, que sea en pocas cantidades y de forma ocasional.

2. La responsabilidad social corporativa

El aceite de palma es el más usado del mundo y en la alimentación ha desplazado a las grasas hidrogenadas (nocivas para la salud). Este enorme aumento en el consumo de aceite de palma ha puesto en duda la sostenibilidad de su producción. La palma es un monocultivo que se da en zonas tropicales y suele asociarse a pérdida de biodiversidad, deforestación y contaminación.

Además, aunque el país productor recibe ingresos por su exportación, las comunidades autóctonas suelen verse perjudicadas, al cambiar su modo de vida tradicional por un puesto de trabajo en una gran plantación.

Por este motivo, en 2004 se creó el certificado RSPO, que controla que la producción sea sostenible. Aunque hay muchísimo que mejorar, tanto Ferrero (fabricante de Nutella) como otras multinacionales (Carrefour, Mars, Unilever...) llevan años trabajando por avanzar en la dirección adecuada.

3. Conclusión

Ni nutricionalmente ni a nivel de responsabilidad social corporativa hay argumentos para acusar a Nutella de algo de lo que no pueda acusarse también al resto de fabricantes. ¿Que el aceite de palma no es una maravilla nutricional? La OCU concluye que no y «la gente debe saberlo». ¿Que la producción de palma exige un mayor control para que se respete tanto el medio ambiente como los derechos de los trabajadores? Sin duda.