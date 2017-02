¿Es correcto decir imprimido? ¿Y freído?

Más de una vez nos ha chocado escuchar eso de «he imprimido» tal cosa. ¿Qué hacemos? Lo normal es que nuestro interlocutor rectifique sobre la marcha: «perdón, imprimido. ¿Realmente es correcto decir imprido? Pues resulta que, aunque pocos lo saben, pertenece a un exclusivo grupo de verbos que en la lengua española presenta doble participio: uno regular y otro irregular. Son imprimir (imprimido o impreso), freír (freído o frito) y proveer (proveído o provisto), con sus respectivos derivados. Los dos participios pueden utilizarse indistintamente, como indica la Real Academia Española (RAE).

Así, que podemos decir indistintamente «he freído huevos con patatas» o «he frito huevos con patatas». Pese a todo, la RAE aclara en su sección de consultas que no debe asimilarse este caso con el de un extenso grupo de adjetivos procedentes de participios latinos, como abstracto, atento, confuso, correcto, contracto, tinto, etc. Algunas de estas formas pueden haber funcionado como participios verbales en épocas pasadas del idioma, pero hoy funcionan solamente como adjetivos y, por lo tanto, no se usan en la formación de los tiempos compuestos ni de la voz pasiva. Es decir, no se dice «han contracto matrimonio», sino «han contraído matrimonio», por ejemplo.