El Rico liberará este año a un condenado por tráfico de drogas Uno de los presos liberado en años anteriores / SUR La Audiencia Provincial le impuso al reo, vecino de Fuengirola, una pena de tres años de prisión y una multa de 5.000 euros por un delito contra la salud pública ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Martes, 20 marzo 2018, 00:36

La cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga liberará este próximo Miércoles Santo a un hombre, vecino de Fuengirola, que fue condenado por traficar con drogas. Así lo han asegurado las fuentes consultadas por este periódico, quienes han explicado que la Audiencia Provincial de Málaga le impuso una pena de tres años de prisión y el deber de pagar una multa de 5.000 euros al considerarle autor de un delito contra la salud pública.

El acuerdo para concederle el indulto se produjo el pasado viernes en el Consejo de Ministros. De hecho, es la primera vez que esta decisión se toma con tanta antelación, ya que normalmente se suele decidir en el encuentro que se celebra el Viernes de Dolores.

Así se ha querido evitar que pueda volver a producir lo ocurrido el año pasado, cuando no se liberó a un preso durante el Miércoles Santo. Se trata de una tradición que se venía celebrando desde hacía 257 años y que fue rota por el Gobierno de Mariano Rajoy al no aprobar el indulto de un penado para la cofradía malagueña al entender que la terna de reos propuestos no reunía los requisitos para recibir esta medida de gracia.

Finalmente, la liberación se produjo durante el mes de julio, en un traslado de las imágenes de Jesús El Rico y la Virgen del Amor, desde la iglesia de San Julián hasta su rehabilitada sede canónica de la parroquia de Santiago. La agraciada fue M. Y. H. C., una joven de mediana edad, natural de Granada, quien recuperó la libertad gracias a Jesús el Rico en cumplimiento del privilegio otorgado a la cofradía por el rey Carlos III hace más de 250 años.

Liberada en verano

La presa fue condenada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga a la pena de tres años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública, cometido en 2013, por el menudeo de drogas. Aún le quedaban dos años para cumplir la pena.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, garantizó entonces que no volvería a pasar lo sucedido y que se trabajaría para que la liberación tuviera lugar, como marca la tradición, durante la Semana Santa. El ministro de Justicia subrayó que «las tradiciones hay que mantenerlas porque forman parte del sentimiento de la ciudadanía y el Gobierno está comprometido en ese sentido».

Y así ha sido. Por lo tanto, este año volverá a producirse la imagen de liberación de un reo durante el Miércoles Santo. En este caso, al preso, que fue condenado por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial malagueña, le restaba algo más de la mitad de la pena por cumplir.

Indulto

El preso había solicitado el indulto, asesorado por su letrado Ignacio Pérez Zumaquero. En concreto, siempre según han explicado las fuentes consultadas por este periódico, la petición se hizo después de que los magistrados impusieran la pena condenatoria, dictada en marzo del año pasado.

Tras ello, el condenado tuvo que volver a ingresar en prisión, donde había permanecido casi un año de carácter preventivo. La actuación policial se produjo después de que, en 2014, los agentes tuvieran conocimiento de que varias personas se estaban dedicando a la venta de sustancias estupefacientes en Fuengirola. Finalmente, el reo que será liberado este año resultó condenado por un delito contra la salud pública en el marco de esta investigación policial.