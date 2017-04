Planes en Málaga en Semana Santa más allá de los tronos

Talleres en el Museo Picasso Málaga

Cuándo: Lunes, Martes y Miércoles Santo, de 10 a 14 horas. Dónde: Museo Picasso Málaga, Málaga capital. Precio: 15 euros por día y 40 euros el taller completo. Hay descuentos por hermano del 15%.

Los niños y jóvenes que participen en 'Gabinete de Artista' podrán conocer muy de cerca el proceso creativo de una obra de arte descubriendo caminos y técnicas para desenvolverse como creadores. Así, cada día y tras una mañana de trabajo y creación, los jóvenes se trasladarán al museo acompañados por un educador. Las obras reunidas en 'Pablo Picasso. Nueva Colección' les darán la oportunidad de abordar las variedades técnicas, temas e ideas, relacionando los procesos artísticos del propio Picasso con el trabajo realizado en el taller, siempre a través del debate.

Los niños trabajarán con fotografía, collage, pintura, ensamblaje, escultura o cianotipo, para explorar conceptos como la representación del cuerpo humano o la recreación del paisaje. Para ello, serán agrupados según edades. Inscripciones, aquí.

Concierto de Amon Amarth, en La Cochera

Cuándo: Lunes, 18 horas. Dónde: Sala París 15, Málaga capital. Entradas: 30 euros en venta anticipada, 35 en taquilla.

El grupo de heavy metal Amon Amarth recala este lune en Málaga, esta vez con 'Dark Tranuillity' y 'Omnium Gatherum'. Los veteranos y pioneros del sonido de Göteborg viven una de las mejores etapas de su carrera tras 27 años sobre los escenarios y en nuestro país visitarán también Zaragoza y Burgos dentro de su gira.

La Casa Natal de Picasso, el Pompidou y el Museo Ruso no cierran

El Museo Casa Natal de Picasso, el Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo permanecerán abiertos durante toda la Semana Santa en su horario habitual, de 9.30 a 20.00 horas. Los tres centros ofrecen una variada oferta para estos días. Si quieres más información, pincha aquí.

Actividades en el Museo del Automóvil

Cuándo: Martes, Viernes, Sábado y Domingo Santo. Dónde: Museo del Automóvil y la Moda, Málaga capital.

El Museo del Automóvil organiza varias actividades también en SEmana Santa. Por ejemplo, el martes acoge el maratón poético-musical 'Versos Sol y Luna' organizado por Grupo 21. Será de 10:30 a 18:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Además, en 'La Visita Prohibida', los visitantes podrán conocer de cerca los secretos de una selección de las piezas de automoción que expone este Museo que es único en el mundo, durante la mañana del viernes 14, desde las 12:30 horas. Fascinantes y exclusivos vehículos como Mercedes 540K, (Alemania 1937) o un Packard (USA 1939) como el que fue utilizado por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt te esperan.

El sábado 15 a las 12:30 horas comenzará para muchos de la mano de un guía especializado que les conducirá a través de los misterios más ocultos de la historia del automóvil, la Alta Costura y el Arte Contemporáneo en una visita guiada incluida en el precio de la entrada con un mínimo de 15 personas.

Y el día 16 (igual que el Domingo de Ramos) a las 12:30 horas tendrá lugar la apasionante actividad "1, 2, 3 ¡Arrancamos!" en la que podremos escuchar el motor de vehículos espectaculares de la colección como: Aston Martin DB4 (1954) o el Cadillac Eldorado (1959), entre otros. Además, podrán aprovechar para ver Maga Sublime Collection donde se muestra la evolución de la Alta Costura en el Siglo XX a través de 8 exposiciones: “De Mariano Fortuny a Galliano”, “Trilogy”, “El Cóctel de la Floresta”, “De Balenciaga a Schiaparelli”, “Fashion Victim”, “Apotheosis”, “Spectra” y nuestra última exposición “Too Much is never enough".

Conciertos en Muelle Uno

Cuándo: Del jueves al domingo. Dónde: Muelle Uno, Puerto de Málaga. Entrada: gratis.

Muelle Uno ofrece también durante esta Semana Santa actividades alternativas a las procesiones, entre las que destacan sus actuaciones musicales. Este es el programa previsto:

En la capilla, a las 13 horas:

-Jueves 13, Kike Navarro Jazz Quartet

-Viernes 14, Noirê Rhythm Bros

-Sábado 15, Vicky Madera Trío

En la plaza de Artsenal, a las 13 horas:

Domingo 16, Anachronic Quartet (con la colaboración de Málaga Swing).

El Pompidou se abre a los niños

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre. Dónde: Centre Pompidou Málaga. Entrada: gratis.

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

El Parque de la Batería en Torremolinos, abierto

El tiovivo y las barcas del Parque de la Batería de Torremolinos abrirán el Jueves y el Viernes Santo de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El resto del parque permanecerá abierto en su horario habitual desde las 09.00 de la mañana hasta las 20.00 de la tarde de lunes a domingo. Si quieres saber más detalles, pincha aquí.

Talleres en Parque Miramar

Cuándo: Del jueves al domingo. Dónde: Parque Miramar, Fuengirola. Entrada: gratis.

El centro comercial Parque Miramar ofrece unos variados talleres para los más pequeños durante sus vacaciones del Jueves al Domingo Santo. Esta es la lista de propuestas:

Jueves 13, (de 16 a 20 horas): Taller de huerto urbano

Viernes 14, (de 16 a 20 horas): Jabón de aloe

Sábado 15, (de 10 a 14 horas): Aceites esenciales

Domingo 16, (de 11 a 14 horas): Guinkana de Huevos de pascua-

Todos los talleres son gratuitos pero hay que reservar plaza a través de este formulario.

Jesucristo Superstar, en el Alameda

Cuándo: Domingo, 19 horas. Dónde: Teatro Alameda, Málaga capital. Entrada: 10 euros.

Cinquecento Teatro, formado por un grupo de amigos mayores de 50 años, presenta la adaptación del musical Jesucristo Superstar en un espectáculo a beneficio de AMPILE (Asociación Malagueña para la Investigación de la Leucemia)

El fotógrafo de las estrellas se exhibe en La Térmica

Cuándo: Hasta el 14 de mayo. Dónde: La Térmica, Málaga capital. Entrada: gratis.

La fuerza explosiva de Tina Turner, la sensualidad de Sharon Stone, la introspección de Miles Davis, la profunda mirada de Geraldine Chaplin, el glamour de Carla Bruni. Estrellas de la música, el cine y la moda que se dejan captar tal y como son ante la cámara de Michel Comte. La Térmica expone, hasta el 14 de mayo, 40 imágenes de gran formato de uno de los fotógrafos contemporáneos más influyentes en el mundo de la moda y la publicidad, Michel Comte. Regina Sotorrío tiene más detalles

El drama de los refugiados, en Muelle Uno

Cuándo: Hasta el 23 de abril. Dónde: Muelle Uno, Puerto de Málaga. Entrada: gratis.

‘Caminos de exilio’ es la exposición sobre el drama de los refugiados que acoge estos días Muelle Uno. El proyecto reúne 80 fotografías realizadas por los franceses Olivier Jobart y Pierre Marsaut, la siria Sima Diab, el griego Giorgos Moutafis y el español Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013. El montaje recala en Málaga hasta el 23 de abril tras pasar por varias ciudades españolas de la mano del Instituto Francés. Antonio Javier López tiene más detalles

fotogalería Imagen de la muestra. / Salvador Salas

'Japón. Grabados y objetos de arte', en el Thyssen

Cuándo: Hasta el 23 de abril. Dónde: Museo Carmen Thyssen, Málaga capital. Entrada: 2 euros. Acceso libre a la exposición con cualquiera de los tickets del Museo.

‘Japón. Grabados y objetos de arte’ ofrece una selección de 24 obras sobre papel, una pintura y una veintena de piezas realizadas entre los siglos XVII y XIX. El montaje podrá visitarse hasta el próximo 23 de abril y reúne una colección “insólita” en el panorama español. Antonio Javier López tiene más información