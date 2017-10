¿Quién hay detrás del vídeo 'España no es sólo un trozo de tierra' que se está haciendo viral? Primera imagen del vídeo viral. / SUR Así comienza el vídeo que repasa la historia, costumbres e imágenes de las comunidades españolas, como ejemplo de la multiculturalidad nacional. Está pasando de móvil en móvil por Whatsapp. Te contamos cómo ha surgido y quién es su autor JON SEDANO Málaga Miércoles, 4 octubre 2017, 12:58

“¿Has visto este vídeo?”. Poco después de recibir la pregunta por WhatsApp llega un vídeo que durante 3:06 minutos hace un repaso de España desde la nostalgia y la historia. Pero, ¿quién lo ha hecho? Nadie parece conocer al autor.

En YouTube ya se puede encontrar subido por un usuario acompañado del texto: “Me gustaría saber el autor de este vídeo, para darle al César lo que es del César. Yo sólo lo subo para que esté disponible para todos en lugar de esperar a recibirlo por Whatsapp”.

La tensión de estos días hace que un vídeo donde se aboga por la unidad de España y se repasan las diferentes características que hacen único al país, cobre fuerza en redes sociales y se haga viral. Aunque empezó compartiéndose de WhatsApp en WhatsApp, ya ha dado el salto a foros y otras redes sociales. Pero como todo, tiene un origen.

El periodista de COPE Javier González García escribió bajo el seudónimo José Antonio María Caesar un artículo el 9 de abril de 2015 en el blog Sin pelos en la lengua. El título del texto era: ‘Qué bonita eres España’. Su comienzo era muy similar: “Así es, lo es. España no es sólo un trozo de tierra o una bandera que se posee. España es de todos y para todos”.

La razón que le llevó a escribir el texto por aquel entonces fue la misma que le ha motivado ahora a crear el vídeo: “Creo que la gente no tiene muchos argumentos, desgraciadamente, para defender España. Para sentirse unido a ella y para sentirse ‘patriota’. Buscaba que la gente encontrara de nuevo motivos para amar España y sentirse orgullosa, pero además, de todos los sitios, con cosas palpables y no idealismos antiguos que desgraciadamente ya no mueven a nadie”.

Dos años después de que el artículo viera la luz, ha decidido darle un cambio de formato y crear un vídeo en el que plasmar, con su voz, el texto que ideó, al que le ha añadido pequeñas variaciones. Las imágenes han sido tomadas anuncios y de vídeos que hay por la red, como el de Vodafone o Muesli. De hecho, González explica que cuando él mismo lo suba a la red apuntará que no son suyas, sino que pertenecen a sus respectivos autores. “Es un trabajo casero y por amor al arte, ya que no gano nada con ello”.

En el vídeo también aparece, durante un instante, sobre el minuto 2:36, una imagen del traslado del Cristo de Mena en Málaga.

Texto íntegro del vídeo

Eso sí, el autor se lamenta de “no haber mencionado aún más cosas que se lo merecen”. El texto que se puede escuchar en el vídeo, dice así:

“España no es sólo un trozo de tierra o los colores de una bandera. España es mi familia, mis padres que sudaron sangre y lágrimas por mí, su trabajo, sus esfuerzos. Mis antepasados que lucharon por dejarnos una España mejor, mis abuelos y sus abuelos. Mis amigos, mis hermanos, el barrio en el que nací, el parque donde me tomé la primera cerveza o donde me tomé mi primer cubata. España, es esa sonrisa pícara, esos ojos verdes o negros, ese vacile y esa salsa marca de la casa que sólo tenéis vosotras. La alegría, la felicidad, la simpatía, la chulería madrileña, la gracia andaluza, los cojones del norte…

España son los Pirineos nevados, el Valle de Arán, la ciudad Condal, Barcelona al mar. España es el Atlántico de Galicia, un atardecer en finisterre, esa ‘musiquiña’ de una gallega poniéndote un blanco en frente del mar. España es un pincho y un paseo por San Sebastián. Es los campos de Castilla, la tierra que vio nacer nuestro idioma con el que ahora te pinto, querida patria. Castilla es la tierra del Cid Campeador, de las aventuras más leídas en el mundo entero, de hidalgos y molinos. Es esa tierra de cuyo nombre me quiero acordar. Es la tierra donde nacían los dioses de antaño, Extremadura, Pizarro, Cortés… España son las calas azul cristalino del Levante, de Valencia, de Murcia. El mar que baña las preciosas playas andaluzas. La cerveza en el chiringo frente al mar, el verde en Vizcaya, el plátano canario.

España es la Alhambra, la Giralda, la Almudena, la Gran Vía, las Catedrales de Santiago y de Burgos y de Córdoba, la Sagrada Familia, la Torre del Oro, el acueducto de Segovia, las ruinas romanas de Cartagena, la muralla de Ávila, las Hoces del río Duratón, el Ebro y el Tajo. La guitarra, el flamenco, la buena poesía, Quevedo, Góngora, Unamuno, Dalí, Picasso..

España es la tortilla de patata poco cuajada, la paella del Levante con poco guiso, el cocido madrileño, los churros el primer día del año, el roscón de Reyes sin frutas de esas que no le gustan a nadie. El aperitivo, las tapas y más tapas con ese oro líquido entre medias. Las rabas de Santander, el vino tinto, el aceite de oliva. Es imposible nombrarlo todo.

Es imposible nombrarlo todo. Pero lo más importante, es que España es cultura. España es Cartago. España es Roma. España es celta. España resistió y recibió los regalos de los musulmanes. España es el país de María. De Santo Tomás y de San Francisco Javier. Lo más importante es que España fue el Imperio más grande de la historia bajo el manto de Isabel y Fernando. Con Carlos I y Felipe II en España, no se ponía el sol. Los héroes innombrables, la valentía, el martirio, el honor y la gloria. Rodrigo Díaz de Vivar, Blas de Lezo, Don Pelayo, los hermanos García Noblejas, Daoíz y Velarde, las Navas de Tolosa, Lepanto, el 2 de mayo, el país con más donantes del mundo, la nación con más misioneros del planeta. España es el orgullo de sentirse catalán, cántabro, asturiano, vasco, gallego, castellano, levantino, balear, canario y andaluz. España son la piel de gallina y los pelos de punta con los que hablo ahora mismo. España soy yo. España eres tú”.