Moix no informó a sus superiores de su empresa en Panamá al considerarlo «irrelevante»

Manuel Moix no ha debido de pasar una buena noche. Según transcurren las horas desde que se destapó que posee el 25% de una empresa radicada en Panamá, el fiscal jefe Anticorrupción modula sus palabras. Primero dijo, escueto y desafiante, que "lo ético es que los hijos hereden de los padres"; más tarde, ya entrada la noche, en la Ser, que no tenía pensado dimitir. Sostenía sus palabras sobre el hecho, recalcó, no había cometido ningún hecho delictivo o irregular.

Pues bien, ahora, al día siguiente de estallarle el escándalo, conocido que es, junto a sus tres hermanos, propietario de la sociedad Duchesse Financial Overseas, constituida en el paraíso fiscal de Panamá en 1988 y propietaria de un chalé en la localidad Collado Villaba (Madrid) valorado en 550.000 euros, y una vez visto que la oposición en pleno pide explicaciones, e incluso su dimisión, Moix dice, en declaraciones en Onda Cero, que "no tengo ningún interés en mantener el cargo si se considera que no soy el más idóneo". ¿Y cuándo se considerará este aspecto? "Entre esta noche y mañana", que es cuando el fiscal jefe Anticorrupción se reunirá con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. "No tengo ningún apego ni interés" en mantener el cargo, insistió.

"No le quepa duda", ha recalcado tras ser preguntado si se apartaría, aunque ha aseverado que no se lo ha "planteado". En este punto, ha aludido a la "conversación pendiente" que tiene con Maza y que tendrá lugar "cuando regrese a Madrid". Tras mantener una línea de defensa inicial, en la que abogaba por no dar explicaciones escudándose que se trataba de un asunto personal, el transcurrir de las horas le ha llevado a ver que "calculé mal" la relevancia de la sociedad en Panamá. "Es indudable", dijo una vez analizadas las consecuencias. Del mismo modo, reconoció que no informó a sus superiores antes de ser nombrado fiscal jefe Anticorrupción porque consideró "irrelevante" este asunto ya que "no había incompatibilidad". "Se puede entender que no es correcto estéticamente, pero hay que valorar si eso objetivamente influye en el ejercicio de la función".