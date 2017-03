Artur Mas: «España tiene una democracia de feria, la ley no es igual para todos»

El expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha acatado la sentencia condenatoria por la consulta soberanista del 9-N "en plena serenidad aunque en plena disconformidad", al tiempo que ha negado cualquier tipo de arrepentimiento en el seno de su partido y toda vez que confirmaba que recurrirá su inhabilitación política hasta "las últimas instancias de la Justicia europea".

"Acato esta sentencia en plena serenidad aunque en plena disconformidad. Yo no siento ningún tipo de pena o arrepentimiento. La acato con mucha disconformidad porque creo que es una sentencia que simplemente no tocaba, que está cogida con fórceps y no es lo que una democracia tendría que aspirar a tener", ha opinado Mas después de conocer su condena a dos años de inhabilitación por organizar en 2014 ese simulacro de referéndum independentista.

Sonriente, con un cartel de fondo que decía que "lo volvería a hacer" y acompañado por la plana mayor de su partido, el expresidente de la Generalitat ha comparecido horas después de conocer dicha sentencia cargando contra la justicia española y el sistema democrático español. "España tiene una democracia de feria", ha afirmado. "La ley no es igual para todos, en el Estado español se persiguen ideas como la nuestra", ha asegurado. Según Mas, que ha insistido en su "plena serenidad" y "plena disconformidad" con el fallo judicial, "hicimos lo que tocaba y lo volveríamos a hacer, no me arrepiento", ha dicho.

El dirigente nacionalista ha puesto como ejemplo el caso escocés, cuyo gobierno ha anunciado esta mañana la celebración de un segundo referéndum, mientras en el Estado español se condena a unos "demócratas por cumplir el mandato del pueblo". "La diferencia es brutal", ha apuntado. "Allí hay una democracia, aquí es de segundo orden", ha agregado. Sobre si será aspirante a la presidencia de la Generalitat, "según la legislación española", ha respondido, que "no será candidato". Otra cosa, ha añadido, si el proceso culmina en la independencia, en el que Cataluña estaría bajo "otra jurisdicción".

Las dos excolaboradoras del expresidente de la Generalitat, Joana Ortega e Irene Rigau, también han sido condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC); en sendos casos, "como cooperadoras necesarias" a un año y nueve meses y a un año y seis meses de inhabilitación, respectivamente.

"Vamos a recurrir esta sentencia y llegaremos a las últimas instancias de la Justicia europea si hace falta, que hará falta. No nos arrepentimos de nada, estamos orgullosos de haberle dado la voz al pueblo", ha comentado Mas. "En el Estado español se persigue a la gente por sus ideas. Y nuestras ideas no solo no gustan, sino que se combaten por tierra, mar y aire. Queda demostrado que la ley no es igual para todos, desgraciadamente", ha reiterado el expresidente catalán.