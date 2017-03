Podemos y Ciudadanos acercan posturas para limitar los mandatos presidenciales

Ciudadanos sigue buscando apoyos más allá del PP para poner en marcha sus medidas de regeneración democrática. Tras llegar a un acuerdo con Podemos y PSOE para registrar la comisión sobre la caja B de los populares, los de Albert Rivera se han reunido este viernes con la formación morada para tratar de acercar posturas también sobre la limitación de mandatos y los aforamientos. Dos temas en los que la dirección naranja ha reconocido que "hay espacio para el acuerdo".

En su encuentro, la formación morada ha insistido en que la supresión de mandatos debe pasar por un referéndum, una consulta que el partido de Pablo Iglesias aprovecharía para reformar otras cuestiones de la Carta Magna. "Nosotros creemos que no es necesario. Creemos que hay consenso en los partidos y en sus programas", ha admitido José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. La formación liberal apuesta por una reforma exprés que se apruebe en las Cortes sin necesidad de celebrar una consulta aunque, según Villegas, "no sería un obstáculo insalvable".

El dirigente liberal no hay precisado si su formación estaría dispuesta a aceptarla en caso de que Podemos no ceda y se ha limitado a defender que en Ciudadanos "no tenemos miedo a las consultas".

En lo que sí coinciden ambos partidos es en apostar por una fórmula para limitar el mandato del presidente del Gobierno que no pase por reformar la Carta Magna, como ven imprescindible el PP y el PSOE, y ven posible hacerlo a través de una reforma de la Ley del Gobierno como propone Ciudadanos. A su vez, Podemos ha abierto la puerta a que esta limitación afecte a otros cargos públicos y la formación naranja se ha comprometido a debatirlo.

Pendientes de la reunión con el PSOE

En su cita en el Congreso, han acudido por parte de Ciudadanos su número dos, José Manuel Villegas; el secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez; y el vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes. La delegación morada ha estado compuesta por el secretario general del grupo, Txema Guijarro; y los diputados Sara Carreño y Joan Mena.

El partido naranja haentregado a Podemos los documentos de trabajo que ya hizo llegar en los últimos días a PP y PSOE. La negociación con los socialistas sigue pendiente de nuevas reuniones en las próximas semanas, y con los populares no se han producido avances.