Interior no encuentra la fórmula para acabar con el caos del DNI

Pasa lo mismo con las ITV.. te obligan a tener todo en regla, pides cita semanas antes de caducar y no hay dias, ni horas disponibles y eso pertenece a la "JUNTA DE ANDALUCÍA",. Pero para multarte están todos preparados, policias locales, mossos, policia nacional, guardia civil, y hasta los radares.

"Ha perdido" no, LOS HAN ECHADO, dejemos los eufemismos y empecemos a llamar las cosas por su nombre. Un mes con el DNI caducado y dos meses esperando cita.

Y como cuando vaya me encuentre mucha cola que se apañen con el pasaporte, que tiene que tener uno dos kilos de documentos para lo mismo y no les da la gana facilitar las cosas.

Españistán es un no parar.Patético no lo siguiente.Te obligan a ir documentado pero no puedes actualizar tu documentación porque los "tijeritas" lo recortan todo excepto sus sueldos y privilegios.Por algo somos el hazmerreir de Europa.