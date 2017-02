Uno de los fundadores de Podemos tacha de «grupo de conspiradores» al equipo de Iglesias

comentario tan facha no he escuchado antes, ¿eres falangista o algo así? están las redes llenas de tipejos como tú...

¿te importaría responder a lo que he escrito?

Eran normales o medio pobres, y ahora ganan sueldos como los que no reciben ni el 95% de sus votantes. Se han vuelto soberbios y se pelean entre ellos. No digo que esto no sea humano, digo que es lo de siempre...

Hace falta un Podemos de verdad...