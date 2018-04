¿Qué tiempo hará en Málaga el próximo fin de semana? La próximidad de una nueva dana, que se situará en las cercanías del Cabo de San Vicente, puede traer de nuevo inestabilidad a la provincia a partir del mediodía del sábado ALMUDENA NOGUÉS Málaga Miércoles, 18 abril 2018, 11:17

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy miércoles predominio de cielos poco nubosos o despejados y tiempo estable en todo el país, con algunas nubes altas en la Península. En Málaga reinará el sol y las temperaturas se mantendrá en una horquilla muy primaveral entre los 14 y los 22 grados. Todo un alivio tras semanas marcadas por las lluvias y la inestabilidad. Pero...¡ojo! ya lo dice el refrán. Y la sabiduría popular no engaña: en abril, aguas mil. Si aún no has cambiado el armario o tienes el paraguas en la puerta de casa, ¡no lo guardes! Puede que este fin de semana vuelva a hacerte falta. Y es que según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del sábado a mediodía la estampa se complica. ¿El motivo? Entre ellos la llegada de una dana que como explica José Luis Escudero en su blog Tormentas y rayos, se situará este fin de semana en las cercanías del Cabo de San Vicente. «Estas situaciones son muy difíciles de predecir. Lo que si podemos adelantar es que tendremos calima», advierte este xpero.

Se conoce como Dana al embolsamiento de aire muy frío en la atmósfera, asociado al chorro polar, que se descuelga de la circulación general de los vientos y se mueve independientemente, por lo que genera una importante inestabilidad meteorológica que suele materializarse en fuertes tormentas, una bajada de las temperaturas y rachas de viento. No obstante, como recuerdan los expertos predecir los efectos de este fenómeno conlleva «mucha incertidumbre», ya que un pequeño cambio en su posición puede hacer variar la distribución y la intensidad de las precipitaciones.

De momento, Aemet cifra en un 60% la posibilidad de que Málaga registre chubascos a partir de las 12 del sábado. Dicho porcentaje sube al 75% el domingo y se mantiene elevado -en niveles del 70%- en el arranque de la próxima semana, lunes y martes.

Posibilidad, pues, de que ciertas precipitaciones dispersas empañen el tiempo en la provincia cara al próximo fin de semana en el que, a su vez, se espera una subida de las temperaturas tanto máximas como mínimas. Los mercurios podrían moverse a tenor de Aemet entre los 16 y los 23 grados en unas jornadas en las que, de nuevo, soplará el viento con rachas de hasta 20 kilómetros por hora.