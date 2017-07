Los trabajadores de Limasa dejan la puerta abierta a movilizaciones en Feria Momento de la reunión de los trabajadores de Limasa. / Francis Silva Contemplan paros parciales en función de cómo avance el futuro de la empresa. La primera medida es que los fijos a jornada completa no trabajarán los sábados y festivos de la Feria FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Domingo, 16 julio 2017, 18:58

De momento, no habrá huelga de basuras en Málaga, aunque sobre la mesa si que está la puerta abierta a paros parciales. El calado de los mismos dependerá de cómo avancen las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo y, sobre todo, del futuro modelo de gestión (pública o privada), pero por lo pronto, la plantilla de Limasa ha aprobado este domingo que los empleados fijos a jornada completa no trabajarán ninguno de los dos sábados ni de los dos festivos de la Feria de Málaga. En la práctica, esta acción se traduce en que los aproximadamente 200 trabajadores con los que la empresa suele reforzar el servicio que estos días prestan los fijos a tiempo parcial (fines de semana y festivos) y eventuales no estarían disponibles.

«En función de cómo vayan los acontecimientos iremos respondiendo. Hay distintas alternativas y si el camino se va cambiando a oscuro tendrán una respuesta inmediata», ha advertido el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, a la conclusión de la asamblea que durante cerca de dos horas han celebrado los trabajadores en el hotel NH. A la cita han acudido unos 800 trabajadores (la mitad de la plantilla), que han dado por unanimidad carta blanca a los representantes sindicales para que den los pasos que consideren oportunos. «Lo importante es que vamos todos a una y que tenemos el respaldo unánime de los trabajadores», ha remarcado Belmonte.