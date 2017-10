Moreno Brenes anuncia que deja el PCE e IU tras 40 años

El exconcejal y exportavoz municipal, Pedro Moreno Brenes, anunció ayer que deja el PCE e IU tras 40 años de militancia al no reconocer el partido en el que entró. «Algunos se han empeñado en que no quede nada donde quedarme», dijo. En una carta en su perfil de Facebook, Moreno Brenes, que tras la política volvió a su puesto de profesor de Derecho en la UMA y es miembro del Consejo Social de Málaga, asegura irse «con una profunda decepción», aunque no se arrepiente «de haber estado en uno de los sitios más dignos para luchar por la democracia y el bienestar de mi pueblo».

En un artículo titulado 'Se acabó', lamenta no reconocer al PCE en el que entró en el que se defendía la justicia y la democracia. «Ahora veo un acelerado proceso a la marginalidad política que lleva al galope a una absorción por Podemos», También se quejó de las críticas recibidas y se mostró sorprendido al no recibir apoyo «ante ataques de mala catadura de los que en su vida solo conocen el grito de la secta».

Moreno Brenes ya anunció en mayo del año pasado que no estaba de acuerdo «con lo que está pasando en IU y con los derroteros a la que la lleva los compañeros Garzón y Anguita».