La misteriosa votación en la que nadie sabe qué se aprobó se salda a favor de cambiar la avenida Carlos Haya por 4 de diciembre de 1977 01:52 La visión del vídeo municipal saca de dudas a la secretaria de la comisión que da por buena la autoenmienda de IU-Málaga para la Gente PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 28 noviembre 2017, 20:27

El episodio se abrió ayer lunes con una misteriosa votación, a última hora de la mañana, casi a las tres de la tarde que, como adelantó este periódico en la edición de papel de esta mañana, casi nadie sabía lo que había votado. La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, tomaba la palabra para decir que se autoenmendaba y que pedía que la avenida Carlos Haya pasase a llamarse avenida 4 de diciembre de 1977 (el día en el que todas las ciudades andaluzas se manifestaron en pos de la autonomía y en el que murió Manuel José García Caparrós). Tras la intervención de ésta, como contábamos, los demás, sin extenderse, todos los presentes votaban que sí por unanimidad (no estaba dentro el edil de Ciudadanos Alejandro Carballo, que se había sumado a la junta de portavoces).

El PP propone una moción institucional para reconocer el 4 de diciembre, pero no para cambiar el nombre de la avenida

El caso es que IU-Málaga para la Gente lanzaba las campanas al vuelo y hablaba en redes sociales de su triunfo histórico al cambiar el nombre de la avenida Carlos Haya, y aquí es cuando el resto de los grupos empieza a poner pegas. En el PP, ni el presidente de la comisión de Derechos Sociales, Julio Andrade, ni la edil de Cultura, Gema del Corral, estuvieron atentos a lo que dijo en esa frase Ramos, como quedó constatado. En el PSOE, la edil Rosa del Mar Rodríguez aseguraba que ella lo entendía como un deseo de IU-Málaga para la Gente pero no como un acuerdo taxativo. Y para más inri, Málaga Ahora, que suele estar a favor de las iniciativas de IU-Málaga para la Gente, sobre todo las de este calado, también explicaba que lo habían considerado como una propuesta y que para ellos la avenida Carlos Haya debía llamarse Norman Bethune, como explicó la edil Isabel Jiménez, que incidió en que este asunto ya lo había hablado con IU-Málaga para la Gente.

Así que tras estos dimes y diretes, sólo quedaba por visionar el vídeo, lo mismo que ha hecho hoy la secretaria de la comisión y los grupos, que lo tienen en el repositorio municpal. Según lo dictado por la secretaria a los concejales populares, la edil Remedios Ramos (y el no adscrito Juanjo Espinosa, que votó a su favor) tienen la razón, ya que el segundo punto aprobado (la autoenmienda de Ramos), dice a tenor literal lo siguiente: “En cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, que la avenida Carlos Haya pase a llamarse 4 de diciembre de 1977. Si esto no fuese posible, buscar cualquier otra fecha emblemática con respecto a esta fecha histórica”. Ramos rebosaba hoy de alegría mientras que en el PP decían que las cosas no se hacen así, en Málaga Ahora “que estas no son las formas” o como explicaba jocoso el portavoz de Dani Pérez, “que esto no es más que una jugada maestra”, es decir la de colar el gol por la escuadra cuando todos estaban en el momento 'vamos que nos vamos', es decir al final de la comisión de Derechos Sociales.

Como parece que los grupos, a excepción de IU-Málaga para la Gente y Espinosa, no están de acuerdo con esto que ellos mismos han votado y aprobado, lo que viene siendo bastante sorpresivo, se están montando varias estrategias para ver qué se hace con el asunto. El grupo popular propone una moción institucional para que se recoja el sentir inicial de la moción de IU-Málaga para la Gente, que era sobre todo, “para apoyar la movilización convocada el 3 de diciembre en Málaga y animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en la misma con el objetivo de alcanzar las demandas y reivindicaciones señaladas en la exposición de motivos (nacionalidad histórica andaluza)”, uno de los puntos que se han aprobado con el del cambio del nombre de la avenida Carlos Haya. Ahora todos están negociando sobre este asunto e IU-Málaga para la Gente está muy atenta de si esta votación del cambio de calle, que tiene que salir ratificada en el pleno del jueves, vía dictamen, cuenta con los votos necesarios para que salga adelante. Pero si IU-Málaga para la Gente no moviliza a toda la oposición, incluido a Ciudadanos, no obtendría el visto bueno. Todos se lo piensan, menos el PP, que tiene meridianamente claro que votará en contra a la espera de que la UMA termine el trabajo encargado por el Ayuntamiento sobre las calles de Málaga y la Ley de la Memoria Histórica.

Por último, y por rizar el rizo, hay una calle que se llama 4 de diciembre en Puerto de la Torre, concretamente en la barriada Cortijuelo, como explicaba ayer el grupo socialista, quien daba la autoría de este nombre a José Montiel Brenes, que fue el autor del primer poema dedicado a García Caparrós, en su libro 'Poemas y coplas para mi gente'. El edil socialista Sergio Brenes añadía que este nombre se consensuó con el alcalde Pedro Aparicio, al igual que el de otras fechas históricas andaluzas como el 23 de mayo o 28 de diciembre. La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, zanjaba muy dispuesta esta cuestión explicando, que se gundo lo aprobado, se puede poner otro nombre referido a este acontecimiento histórico.