Miles de personas exigen en Málaga que no se archive el caso de Lucía Vivar

«Todos somos Lucía. Exigimos justicia». Con este lema, más de 5.000 personas, según la Policía Local, han recorrido hoy las calles del centro de la capital para apoyar a los padres de Lucía Vivar, la pequeña de tres años que fue encontraba muerta en la vía del Cercanías el pasado 28 de julio después de que desapareciera en Pizarra horas antes, en una manifestación que ha tenido como finalidad exigir justicia, que se siga investigando la verdad de lo sucedido y que la causa judicial no se archive.

La manifestación, que se ha desarrollado sin incidentes, ha arrancado pasadas las 11.00 horas en la Estación María Zambrano con la participación de miles de personas de distintas edades vistiendo camisetas blancas con una mano negra en la que se lee «Todos somos Lucía. Exigimos justicia», la mayoría procedentes de diversos municipios del Valle del Guadalhorce, incluidas algunas bandas de música, y que ha y concluido en la plaza de la Constitución a las 13.45 horas con la lectura de un manifiesto al que han dado lectura Almudena Hidalgo y Antonio Vivar, los padres de la menor, protagonizando momentos bastante emotivos.

07:40 Vídeo. Resumen de la marcha celebrada este sábado en Málaga. / Pedro J. Quero

Almudena y Antonio han exigido que se abran nuevas líneas de investigación, ya que no comparten la hipótesis de la investigación, que su hija se fue sola, que se acurrucó junto a la vía del tren y que murió al ser golpeada por el ferrocarril. En definitiva, un accidente. Esta tesis no sólo no la comparten los familiares de la pequeña, sino también la mayoría de los vecinos de los pueblos de la zona muchos de los cuales han acudido a la manifestación para gritar que: «Ella no se fue sola».

«No se fue sola, desapareció en cuestión de dos minutos», asegura la madre de Lucía, Almudena Hidalgo, quien sostiene que si la niña hubiera estado por la zona la hubieran visto porque había más de ochocientas personas buscándola.

00:36 Vídeo. Un momento de la marcha de este sábado. / Pedro J. Quero

«No recorrió más de cuatro kilómetros solita, en la noche más oscura del año, caminando por una vías llenas de piedras quebradas, cortantes como cuchillos; sin hacerse un rasguño, sin soltar una lágrima, sin haber hecho siquiera la digestión. Porque Lucía era sólo un bebé, nuestro bebé, un bebecito alegre, pero lleno de miedos e inseguridades», han expresado los padres en el manifiesto.

La familia de Lucía ha expresado su temor al archivo «inminente» del caso abierto en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, pese a que «a estas alturas -ha insistido- no sabemos ni la verdad ni han respondido a las preguntas que tenemos ni a las diligencias que hemos pedido».

Hidalgo ha lamentado que desde el Ministerio del Interior les prometieran un equipo de investigación que «nunca llega», y asegura que van a llamar «a todas las puertas» que puedan para que se esclarezca la muerte de su hija.

En el mismo sentido, el padre de la niña, Antonio Vivar, ha declarado que van a «luchar hasta el final» para que se empiece «una investigación en condiciones ya de una vez», porque considera que la llevada a cabo hasta ahora ha sido «una chapuza».

Los padre de Lucía Vivar han exigido que se tome declaración judicial a varios testigos y que se ordene la «triangulación de móviles ya», para conocer quienes pudieron estar en la zona y realizar la correspondiente investigación.

A lo largo de la manifestación, en la que también participan un grupo de motoristas y bandas de música de la comarca del Guadalhorce, se han coreado lemas como «Caso abierto, queremos más acierto» o «Alguien miente. No fue un accidente» y «Todos somos Lucía», «¿Quién se la llevó?» y »Sólo la verdad nos detendrá».

01:44 Vídeo. Pedro J. Quero

La Guardia Civil emitió un informe en el que aseguraba que la niña se había marchado por su propio pie, que se perdió y anduvo unos cuatro kilómetros por la vía del tren y cuando se cansó, se acurrucó junto a la vía, donde fue golpeada por el primer tren de la línea C2 de Cercanías que discurre entre Málaga y Álora.

Pero esta versión no convence a los padres ni a los vecinos, por lo que aseguran que van a seguir manifestándose si no se reactiva la investigación.