«Cassá tiene un perfil idóneo para repetir como candidato a la Alcaldía de Málaga» Juan Marín Lozano, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 10 enero 2018

Juan Marín visita durante dos días y medio Málaga con una apretada agenda de reuniones institucionales, orgánicas y con colectivos sociales –ayer mantuvo un encuentro con el sector turístico provincial– y en un momento dulce para Ciudadanos tras la victoria de la formación naranja en las autonómicas catalanas y el viento favorable de los sondeos. Destaca el cumplimiento del 65% de las propuestas del acuerdo de investidura firmado con el PSOE en la Junta, remarca el papel de estabilidad que su formación da a las instituciones donde tiene representación, defiende la coherencia de su partido y se muestra convencido de que Albert Rivera presidirá el Gobierno.

–¿Va a haber adelanto electoral en 2018 en Andalucía?

–Pienso que no y se va a agotar la legislatura. ¿Por qué? Porque hay unos presupuestos aprobados y estabilidad en las instituciones. No hay ningún motivo para que Susana Díaz se plantee un adelanto electoral salvo algún interés particular del PSOE. Si hay un adelanto de las elecciones, Susana Díaz me decepcionaría.

–¿Satisfecho con el grado de cumplimiento del acuerdo con el PSOE?

–El grado de cumplimiento es muy considerable y supera las expectativas iniciales que podíamos tener. Hemos resuelto problemas muy importantes y en ese sentido de utilidad a la ciudadanía que está dando estabilidad y crecimiento, me siento satisfecho. ¿Qué se podía haber hecho más? Pues sí. Todavía la velocidad a la que la Junta de Andalucía lleva esta nave es lenta, porque hay excesiva burocracia, existe mucha duplicidad y hay un problema de gestión. No ha sido fácil cambiar la mentalidad de un PSOE acostumbrado a hacer lo que le venía en gana a tener ahora que someterse al control y la fiscalización de un partido como Ciudadanos

–¿Y respecto al resto de partidos de la oposición?

–De Podemos e IU no puedo hablar porque ni están ni se les espera en el Parlamento andaluz. Ciudadanos, el PP y el PSOE estamos obligados a entendernos porque somos fuerzas políticas que tenemos más cosas en común que las que nos separan. Lamento que Juanma Moreno (presidente del PP andaluz) no se esté dando cuenta de que juntos podemos hacer muchas más cosas que en la situación de confrontación permanente que él y su formación política nos pone. Hemos llegado a acuerdos con el PP en la Diputación de Málaga y en ayuntamientos como los de Málaga, Jaén y Almería, pero a nivel autonómico, desgraciadamente, el PP ha entendido que Ciudadanos es su enemigo, y no somos enemigos, somos adversarios políticos, que podemos hacer cosas en común.

–¿La rebaja del impuesto de sucesiones en Andalucía es su gran triunfo político hasta ahora?

–Probablemente sí. Cara a la opinión pública ha sido ese espaldarazo definitivo que muchos andaluces esperaban cuando decían que éramos muy blanditos con el PSOE. La rebaja del impuesto de sucesiones es un triunfo de la sociedad andaluza porque es una injusticia social.

–¿En qué asuntos tiene ahora puesta la lupa Ciudadanos en Andalucía?

–En la generación de empleo y riqueza en Andalucía. Ahí hay unas herramientas que están en el Parlamento como la Ley de Emprendimiento, la de Agricultura o la ley de Formación Profesional Dual. Además, vamos a poner el énfasis en las inversiones, en la investigación aplicada al mundo de las pymes y en los asuntos del acuerdo de investidura no cumplidos como la limitación de mandatos, la reforma de la ley electoral y de la RTVA y en la evaluación de la eficacia de las políticas públicas.

–¿Se ve usted de nuevo como candidato a la presidencia de la Junta?

–Me voy a presentar a las primarias de mi partido porque tenemos una carta de presentación, un currículum bastante considerable. Hemos cumplido el objetivo de crear una estructura de partido en las ocho provincias, hemos crecido en afiliaciones y agrupaciones y hemos demostrado que desde la oposición se puede hacer gestión Además, creo que tengo suficiente respaldo en mi partido.

–¿Teme que haya algún candidato que le presente batalla? Se habla del granadino Luis Salvador.

–No temo a que se presente otra candidatura; si hay otros compañeros que se presentan, bienvenidos y suerte. En este partido si una cosa tenemos clara es que todo el mundo que quiera pueda demostrar su capacidad y conocimiento.

–¿Se siente respaldado por Albert Rivera para ser candidato a la presidencia de la Junta?

–Yo tengo una relación magnífica con Albert, que está muy pendiente de lo que sucede en Andalucía porque como él dice no se puede gobernar España sin contar con Andalucía. Me siento apoyado por él y estoy aquí para lo que Albert diga que hay que hacer.

–Queda año y medio para las elecciones municipales, ¿en Málaga van a presentar candidatos en todos los municipios?

–¡Ojalá!, pero no creo. En cuatro años que llevamos en Andalucía es difícil llegar a todos los municipios de la región, aunque sí que vamos a presentar candidaturas en muchos municipios de Málaga. ¿El número? No me atrevo a decirlo. Lo que sí esto es convencido es de que vamos a seguir creciendo en Málaga. Una provincia donde nos hemos expandido y hemos aumentado la afiliación y que es, junto a Sevilla, la provincia que lidera el número de afiliados al partido. Málaga está ahora mismo en una posición fantástica en Ciudadanos a nivel andaluz y nacional. Eso se debe al gran trabajo que se está haciendo en la provincia por parte de los cargos institucionales y orgánicos y los militantes de base. Estoy muy contento, satisfecho y orgulloso del trabajo que el partido está desarrollando en Málaga y eso nos va a llevar a crecer electoralmente en la provincia.

–El interior sigue siendo la gran asignatura pendiente de Ciudadanos, ¿cómo van a intentar expandirse en esas zonas?

–Sí, los pueblos pequeños son nuestra asignatura pendiente. En estos pueblos hay un problema: casi todo el mundo se conoce y no todo el mundo está dispuesto a dar el paso adelante en política. Esa realidad hay que vencerla y se está venciendo día a día cuando se está viendo la figura de Albert Rivera o Inés Arrimada y otros compañeros que están defendiendo las reformas que planteamos y que la gente entiende.

–En 2015 no presentaron lista en Marbella, ¿lo harán en 2019?

–Supongo que sí. Los objetivos no se marcan por ciudades sino que están por encontrar grupos de personas que realmente representen los valores de Ciudadanos y si en Marbella los hay y están dispuestos a presentar candidatura, se valorará y se decidirá. Confío en que haya una candidatura en Marbella.

–¿Juan Cassá es un candidato con opciones para volver a ser candidato a la Alcaldía de Málaga?

–Juan Cassá está haciendo un trabajo muy bueno en el Ayuntamiento de Málaga. Lo dicen todo los datos que estamos barajando y es una persona que los malagueños reconocen que es un hombre sensato, responsable, que colabora con el gobierno del PP pero también es exigente en sus propuestas. Por lo tanto, creo que tiene un perfil idóneo para ser candidato en la ciudad de Málaga, otra cuestión es lo que decida la agrupación de Málaga. El perfil de Juan es idóneo para ser alcalde de la ciudad.

–Gonzalo Sichar e Irene Rivera, que en su momento se posicionaron con el movimiento crítico con Albert Rivera, ¿siguen teniendo cabida en el proyecto del partido naranja?

–Creo que no hay ningún género de duda. En Ciudadanos las personas que estamos dentro opinamos, tenemos juicio crítico y lo expresamos. Gonzalo por supuesto que queremos contar con él y es un hombre que está en el proyecto. No hay nadie ahora mismo que esté en Ciudadanos que no esté en el proyecto.

–En Málaga apoyan ustedes al PP en el Ayuntamiento de la capital y la Diputación y al PSOE en Torremolinos, ¿no considera que esa política de alianzas puede confundir a la ciudadanía?

–Al contrario. A la ciudadanía le estamos dando un claro ejemplo de que en política, a través del diálogo y los acuerdos se puede gobernar aunque se tengan ideas diferentes. Mientras cumplan lo firmado, Ciudadanos va a seguir apoyándolos. Hoy se impone la política del diálogo.