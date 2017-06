El ‘bypass’ del AVE para reducir el tiempode trayecto entre Málaga y Sevilla se enreda Salvador Salas El Ministerio de Fomento defiende un trazado con una curva muy cerrada y sin saltos de carnero, que la Junta y los ingenieros consideran «inseguro» y «poco ambicioso» IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 30 junio 2017, 00:30

El proyecto del ‘bypass’ del AVE para reducir el tiempo de trayecto en tren entre Málaga y Sevilla se enreda. La propuesta del Ministerio de Fomento, que ya ha superado el complejo trámite de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y pretende arrancar el año que viene, supondría una reducción del tiempo de viaje de unos 20 minutos, hasta dejarlo en una hora y 35. El trazado que defiende el Gobierno es rechazado abiertamente por instituciones como la Consejería de Fomento de la Junta, la asociación Civisur y el Colegio de Ingenieros de Caminos, que lo consideran una solución «insegura» y «poco ambiciosa» para las perspectivas de conexión que pueden llegar a tener las dos principales capitales andaluzas.

¿Cómo es la propuesta actual? Se trata de un enlace corto, de menos de dos kilómetros, a la altura del municipio de Almodóvar del Río, con una curva de radio de 500 metros (sería el único ‘bypass’ en España tan forzado) lo que obligará a reducir la velocidad de los trenes a 100 kilómetros por hora, según un informe de Fomento al que tuvo acceso SUR. Junto a este hecho, con respecto al resto de infraestructuras de este tipo destaca porque el paso de una línea a otra se hace empleando las mismas vías y escapes disponibles, sin que se hayan dispuesto unas estructuras llamadas «saltos de carnero», que son unos viaductos que permiten cruzar de unas líneas a otras sin pisarse y que aportan más seguridad a la operativa. Por tanto, ello obligará a hacer una maniobra por la cual, a lo largo de casi 1,8 kilómetros, los trenes desde Málaga hacia Sevilla tendrán que circular por el carril contrario (el que viene desde Córdoba hacia la capital malagueña). En cambio, según el documento técnico consultado por este periódico, Fomento descarta que esta solución sea insegura porque la operativa estará controlada por el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS), que impedirá que dos trenes puedan ocupar la misma vía a la vez en sentidos contrarios. Esta opción costaría unos 32,1 millones.

Entre los defensores de esta opción se manifestó ayer el presidente de la Diputación de Málaga. Para Elías Bendodo, la solución que ha escogido el Gobierno, entre varias alternativas, se debe a que, además de ser técnica y económicamente viable, es la que menor impacto ambiental tiene. «Confío en el criterio de los técnicos y estoy seguro que han valorado todas las opciones a conciencia antes de decantarse por ese trazado. Respeto, por tanto, esa decisión», dijo.

Alternativa de los críticos

En el lado opuesto aparece el movimiento crítico, entre los que están la Consejería de Fomento de la Junta, la asociación Civisur y el Colegio de Ingenieros de Caminos. Todos defienden que el ‘bypass’ es absolutamente necesario, pero con otro trazado, más ambicioso y que permita más capacidad de conexiones diarias y un menor tiempo de trayecto. Según esta propuesta, el objetivo tiene que ser que el tren no tenga que bajar a menos de 150 km/h, con un radio de curva de entre 1.200 a 1.500 metros. Ello podría requerir un puente sobre el río Guadalquivir. Además, estaría equipado con los mencionados saltos de carnero, y puede ser en vía única o doble, aunque este aspecto no es el más relevante. El coste del proyecto sería de en torno al doble, unos 60 millones de euros. Sería una ruta similar a la alternativa B, que los técnicos de Fomento descartaron al principio. Según los cálculos de Civisur, podría haber servicios directos, sin paradas, por lo que ambas capitales podrían llegar a estar conectadas en apenas una hora y cinco minutos.

En las filas de los opositores destaca el consejero de Fomento. En declaraciones a SUR ayer, Felipe López recordó que de los enlaces similares en España no hay ninguno con tantas limitaciones como este. «El ‘bypass’ es positivo y necesario, pero una buena solución, no esta. En todos los casos hay saltos de carnero, por razones de seguridad y de funcionalidad, y doble vía». A lo que añadió: «Eso no invalida la solución del ‘bypass’, pero con otra geometría y mejores condiciones de seguridad, que es lo que los ingenieros nos dicen». La polémica institucional vuelve a estar servida.